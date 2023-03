Checo Pérez le declara la guerra a Verstappen y Horner: Si no veo apoyo, tampoco lo daré

Hace dos temporadas, cuando Hamilton parecía que ganaría un título más de Fórmula 1, encontró en Checo Pérez a su mayor rival, ni siquiera Max Verstappen que terminó como Campeón. El piloto mexicano fue el que lo incomodó hasta la última vuelta de la campaña y evitó que el británico fuera Campeón.

El año pasado, de nueva cuenta el Tapatío se puso en su papel de escudero de Verstappen y lo ayudó a ganar varias carreras para que fuera bicampeón. Sin embargo, cuando Checo necesitó del neerlandés y de su equipo, le dieron la espalda, no lo dejaron competir y desató una polémica entre afición y al interior del equipo, misma que no ha terminado y a días de que inicie otro ciclo en la F1, Sergio Pérez levantó la voz y advirtió: No más injusticias.

Valiente, serio, enfocado y sin pelos en la lengua, Pérez habló claro sobre lo que espera en la temporada de la Fórmula 1 que arranca este fin de semana y aunque sabe que hay presión y obligación de que el equipo repita en el campeonato de escuderías, en el terreno personal, ya no está dispuesto a ayudar, si no lo hacen con él.

“Hemos hablado, hemos dejado todo esto atrás, tenemos una relación muy transparente y al final son cosas que pasan en todos los equipos. Lo importante es darle vuelta a la página y ver hacia adelante, pero está claro que si veo que no recibo el apoyo cuando lo necesito, yo tampoco lo daré”, dijo Checo para la cadena Fox Sports.

Estas palabras desataron polémica en redes sociales, donde, como casi siempre, se han dividido las opiniones. La gran mayoría, apoya a Sergio Pérez, le aplauden su valentía y piden que Red Bull lo deje competir a la par de Max y no como escudero del europeo. Sin embargo, hay otro sector que criticó al mexicano por generar incomodidad y un mal ambiente en el equipo austriaco cuando todavía ni siquiera inicia la campaña.

Hay que recordar que la relación y tensión en RB se dio en Brasil, cuando Checo podía asegurar el Subcampeonato y Max Verstappen no quiso ayudarlo en una lucha parejera contra Charles Leclerc, lo cual casuó molestía en el nacido en Guadalajara y públicamente tiró contr5a su compañero.

Hace apenas unos días, Chris Horner, encargado de Red Bull, aseguró que el equipo está bien y que, aunque ya se ha planeado la estrategia de arranque de la temporada de F1, no le cierra la puerta a Checo Pérez de poder lucir y luchar por ser el #1, siempre y cuando se respete el trabajo en conjunto con Verstappen.

RICCIARDO NO LE METE PRESIÓN A CHECO

Aunque no correrá este año en la F1, Daniel Ricciardo ha firmado con Red Bull, en una clara intención de que cuando se vaya Checo (Le quedan dos años de contrato), él se quede con su lugar, sin embargo esto no es presión ni causa malestar en Pérez, que agradece que un tipo de experiencia llegue al equipo y dice estar tranquilo con la decisión de la escudería.

“Red Bull es el mejor equipo de la F1 y puede tener al piloto que quiera. Esto no cambia nada, es un mundo de resultados y no me cambia nada, en mi, en mis planes. Todavía tengo dos años de contrato, pero sin duda que este año va a determinar muchas cosas”.

