Canelo Álvarez: Gobierno de Jalisco regalará boletos para la pelea

Saúl Álvarez volverá a pelear en tierra azteca en donde enfrentará al británico John Ryder en Guadalajara, Jalisco en el mes de mayo, un batalla que muchos amantes del boxeo anhelan ver.

Sin embargo, para dicha pelea el gobernado de Jalisco, Enrique Alfaro anunció que regalará 10 mil boletos para personas de escasos recursos y así puedan disfrutar del regreso de Canelo a territorio mexicano.

Enrique Alfaro regalara los boletos a estas personas, las cuales nunca han tenido la oportunidad de ver una pelea de Saúl Álvarez en vivo y a todo color; Canelo vuelve con todo a casa para seguir triunfando.

“Lo que va a hacer el Gobierno de Jalisco es definir un número de boletos que queremos poner gratis para la gente que nunca podría ver una pelea de Canelo, queremos dar boletos a nuestras academias deportivas, a nuestras academias de box, a las niñas y niños con cáncer, a las niñas y niños con diabetes”, aseguro el gobernador de Jalisco.

Para un jalisciense es un orgullo haber nacido en esta tierra de historia, talento y grandeza, de futuro, rumbo y esperanza. Eso es algo que Saúl “@Canelo” Álvarez tiene en la sangre y en el corazón y, por eso, entiende la importancia de regresar a su casa y pelear por su gente. pic.twitter.com/844iKHj5yE — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 21, 2023

Por otro lado, también comento que su gobierno no es el promotor de la pelea, pues esto lo está organizando una empresa privada en donde Canelo Álvarez ganará alrededor de 14.4 millones de dólares.

“El Gobierno de Jalisco no es el promotor de la pelea, será una empresa privada, es una pelea con promotores privados. No hay de parte del Gobierno de Jalisco una participación en la empresa promotora o no estamos nosotros pagando algo para que el ‘Canelo’ venga, simple y sencillamente vamos a ver cuántos boletos podemos comprar para dárselos a la gente que no tiene recursos y que quiere ver a un personaje como es Saúl aquí en su casa”, mencionó el mandatario estatal.

Este 6 de mayo Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa al ring y lo hará en territorio mexicano con el fin de festejar los 200 años de Jalisco a través de su poder y entrega del pugilista mexicano quien buscará la victoria para festeja rcon su gente.