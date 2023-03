Los inicios de Antonella Rocuzzo antes de ser esposa de Lionel Messi

El astro argentino Lionel Messi no solo triunfó en el Mundial de Qatar 20202, luego de terminar con la sequía de títulos con la Selección de Argentina, sino que el jugador del Paris Saint Germain también triunfó en el amor, tras coincidir con Antonella Rocuzzo, quien ha sido su compañera de vida desde la infancia.

A pesar de los años y luego de que el capitán de la albiceleste emigrara al viejo continente para luchar por su sueño y convertirse en unos de los mejores jugadores del mundo, su ahora esposa y madre de sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro es hija de José Rocuzzo y Patricia Blanco, quienes son dueños de un supermercado. Sin embargo, luego de coincidir en unas vacaciones con la Pulga, no se imaginaron que gracias a uno de los primos de Antonella comenzaría a escribirse una gran historia.

Sin embargo, la oriunda de Rosario, Argentina no ha disfrutado de sus lujos a costa de su familia o de Messi, pues Antonella también se ha ido preparando de distintas maneras. Y es que a temprana edad comenzó a practicar gimnasia rítmica, actividad que dejó as los 13 años. En su vida profesional, Rocuzzo estudió odontología en la Universidad del Rosario; sin embargo, una carrera profesional no le fue suficiente y posteriormente estudió Comunicación Social, pero desafortunadamente solo estudió un año.

TAMMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿La polémica de Shakira y Piqué ha sido planeada? Las redes sociales explotan por entrevista de la cantante a Televisa

Luego de acompañar a Lionel Messi en todas sus aventuras futbolísticas, Rocuzzo de 34 años poco a poco se convirtió en una de las influencers más seguidas en redes sociales, pues actualmente la esposa de Lionel Messi cuenta con más de 26 millones de seguidores, quien se ha encargado de promover algunas marcas, así como compartir historias junto a su familia, cursos que toma para seguirse preparando profesionalmente y parte de sus pasatiempos.

La historia entre Messi y Rocuzzo se hizo publica en 2009 cuando compartieron su primera fotografía como pareja sentimental en el Carnaval de Sitges, posteriormente fueron captados en Ibiza, Río de Janeiro y Disneylandia, el resto es historia pues ha sido parte de la historia del astro argentino en sus altas y bajas no solo a nivel personal, sino también a nivel futbolístico y lo ha visto gozar de sus triunfos siendo la Copa del Mundo su más reciente campeonato.