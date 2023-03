Tata Martino critica fuerte al futbol mexicano; desde hace 2 años veía el fracaso

Uno de los enemigos públicos más grandes de México en los últimos tiempos es sin duda Gerardo Martino, que, tras el fracaso de la Selección en la Copa del Mundo de Qatar, se fue del país con el odio general y con más dudas que elogios por su tormentoso proceso que acabó en primera ronda del Mundial.

Hoy, alejado de tierra azteca y ya con más calma, el entrenador se ha dado tiempo de hablar con algunos medios y periodistas sudamericanos sobre lo que pasó con el Tricolor y cómo lo que arrancó como una era prometedora y que ilusionó a casi todos, terminó en una tragedia.

El Tata fue claro y aseguró que más allá del buen inicio de su ciclo ese primer año y medio, donde ganó una Copa Oro y el equipo jugaba bien, desde entonces ya veía venir la debacle, más por las formas en las que se maneja el futbol en nuestro país, que un tema futbolístico.

“A pesar de lo buenos que fueron esos primeros dos años, entendimos como se iba a desarrollar este camino, intuíamos que no iba a variar respecto a cosas del pasado y aún hoy estando fuera lo seguimos observando; hay formas que no ayudan mucho al tema futbolístico”, expresó el DT para el canal de Tony Arguelles.

Lo anterior, haciendo énfasis a lo que ya había hablado hace algunos días para una radio en Paraguay. En México va primero el negocio que el desarrollo deportivo, situación que, según él, pausa el crecimiento, tanto del jugador, como de la Liga y evidentemente la Selección.

LE DA EL OK A DIEGO COCCA

Hoy, ya con Diego Cocca al mando, y viendo de lejos el panorama de México, Martino ve con buenos ojos su llegada, tomando en cuenta que él ya conoce el medio y no llegó prácticamente de cero, como le pasó a él en 2019.

“A ver, lo dije varias ocasiones, aún dirigiendo en México. Creo que es mejor tomar las riendas de una selección habiendo dirigido en el país porque da un mejor panorama del escenario, de los jugadores, de cómo se manejan las cosas. No es lo mismo haberlas vivido cuando sucedieron a que alguien las haya contado. Me pasó en Paraguay y Argentina, no así en México”, recordando que sus oportunidad llegaron cuando tenían a Libertad y Newell´s respectivamente.

Sobre los rumores de una posible llegada a Tigres, el Tata no comentó nada, aunque en las últimas horas se ha confirmado que sí hubo un acercamiento y en el verano podría haber novedades en dicha operación.