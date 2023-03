Marion Reimers y su impresionante y emotivo discurso en Nueva York: He sido víctima de acoso digital

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una de las máximas referentes en México es sin duda Marion Reimers. La analista de futbol, creadora de contenido y un personaje lleno de empoderamiento, fue elegida para charlar en Nueva York en nada más y nada menos que la Asamblea General de la ONU, un evento de élite a nivel mundial.

Fue justo por eso que no estuvo en la jornada de Champions League y como casi siempre que se toca su nombre, siempre hay opiniones divididas. Están los que la apoyan y la admiran a más no poder y en el otro frente sus críticos más duros.

Sin embargo, esta vez, Reimers se hizo a un lado de todo escándalo y levantó la voz en nombre de todas en NY y dio tremendo discurso sobre la inclusión de la mujer en el periodismo deportivo y de pasó desnudó cómo ha afrontado el acoso digital del cual dijo, ha sido víctima durante años.

“He sido víctima de acosos en línea durante muchos años. Hay campañas pagadas incluso y no soy la única mujer que ha sufrido esto en México y en el mundo. Las redes sociales son un lugar muy solitario y parece que nadie está vendo lo que pasa con el acoso. Es como una muerte dolorosa de mil cuchillos”, inició su intervención.

La analista y relatora de TNT Sports también lamentó que no todas las personas que sufren bullying en redes, tengan oportunidad de alzar la voz o de por lo menos atender los problemas que ello trae para cada individuo y pidió aprovechar las plataformas de comunicación que hoy en día son cada vez más masivas.

“He ido a terapia y he podido ayudarme a mi misma a enfrentar todo esto, pero no todas las mujeres pueden hacerlo, no todos los seres humanos pueden hacer esto y es ahí cuando he caído que debemos de dejar de ver esto como un problema donde el individuo debe lidiar con ello y sientes que no hay nadie para ayudarte. Debemos aprovechar las estructuras y la política para atender esto”.

Además, se dio tiempo de hacer énfasis en el periodismo deportivo, un medio donde difícilmente las mujeres tienen oportunidad y explicó que cuando llegan, tienen que sortear diferentes problemas que los hombres no entienden.

“Esto no es solo alguien diciéndote que eres mala en tu trabajo. Este tipo de cosas empuja a la persona al suicidio, empuja a las personas a la autocensura. El 75% de las mujeres en el periodismo deportivo han sufrido acoso en línea y esto ya está directamente relacionado con la forma en que hablamos y enfrentamos este problema. Esto es un triple problema porque superamos el no tener acceso a las redes, una vez que estamos ahí nos acosan y una vez que las mujeres hablamos, nos atacan”.

Las intervención de Reimers fue aplaudida y reconocida por más 10000 personas que estaban en la sala de NY, además de millones más al rededor del mundo que la vieron. Su nombre, otra vez fue tendencia y se ha ganado el reconocimiento y cariño, hasta de los que no fanáticos de su trabajo, resaltando el poder de sus palabras y acciones para el bienestar y la igualdad de la mujer, más allá del ámbito deportivo.

No podríamos estar más orgullosos de ti, @LaReimers. 💜 pic.twitter.com/8UE0LKfyor — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 8, 2023