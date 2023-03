Diego Lainez y Gignac, a gritos e insultos por derrota ante América VIDEO

Las cosas en Tigres no van tan bien, los resultados no acompañan al equipo, las dudas sobre el Chima Ruíz aumentan y por si fuera poco, las estrellas han explotado y ya no esconden su descontento ante las cámaras. Para muestra, lo que pasó el sábado en la derrota contra América, donde dos de sus máximas figuras se fueron calientísimos de la cancha y quedó grabado como se insultaban por el mal juego del equipo.

Se trata de Diego Lainez y André Pierre Gignac, que acapararon los reflectores, esta vez no por goles, jugadas vistosas o asistencias, sino por sus constantes reclamos uno al otro, a tal grado que, para el final del partido, ya no aguantaron más y se insultaron ante la mirada de millones de personas en la TV.

Fue en una de las múltiples ocasiones que Diego encaró y tuvo para decidir mejor en la última zona, sin embargo, en lugar de buscar a sus compañeros, disparó y el balón se fue muy desviado del arco de Malagón, lo cual provocó la irá del francés.

Entre señas, gestos y gritos, Gignac le dijo de todo a Lainez, que no se quedó callado y le tiró un claro y fuerte: “Ya cabrón, ya. No eres el único”.

¿Algún experto en leer labios?



La realidad es que #Lainez se cansó de los reclamos de #Gignac



Y es que además de los gritos de André Diego Lainez también se ganó el abucheo de todo el Universitario, que parece, ha empezado a perder la paciencia con el mexicano, recién llegado de Europa.

Todavía sobre el final del juego, Tigres tuvo un par de oportunidades más, una de Diego y otra de Quiñones, que hicieron enojar aún más a Gignac y cuando llegó el silbatazo final, fue el primero en irse de la cancha, mientras que Diego explotó y le pegó con la mano a un balón y también fue captado en televisión.

Toda esta tensión y polémica ha generado un debate en redes sociales, donde un sector de la afición de Tigres ya le ha perdido paciencia a Lainez y también a Sebastián Córdova, ambos titulares ante las Águilas y con un muy bajo rendimiento.