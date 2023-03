Leagues Cup: Fechas, días, hora y canal de los juegos; Liga MX vs MLS

Leagues Cup Liga MX vs MLS: Formato, fechas, cuándo y dónde se juega

Por fin llegó el calendario de la Leagues Cup, competencia que enfrentará a los equipos de la liga mx y de la MLS, mismo que comenzará a partir del 21 de julio y termina el 19 de agosto.

Este certamen contar {a con 47 clubes, 18 de la liga mx y 29 de la MLS, en un certamen que será tipo copa del mundo por la cantidad de duelos que se desarrollaran diariamente.

La fase de grupos se dará entre el 21 y 31 de julio, solo los campeones de cada certamen avanzan de manera directa a la ronda de eliminación, que en este caso es el equipo de LAFC y Pachuca.

Son un total de 15 grupos con tres equipos en cada uno de ellos, avanzando dos de cada sector, para medirse en los dieciseisavos a partido único que será entre el 2 y 4 de agosto.

Mientras que los octavos de final tendrán lugar entre el 6 y 8 de agosto.

Para que los cuartos de final sean el 11 y 12 de agosto, las semifinales el 15 de agosto y la gran final será el 19 de agosto, cabe destacar que los tres mejores equipos clasificados tendrán una plaza en la liga de campeones de la concacaf del 2024.

Esta aventura arranca el próximo 21 de julio con el Austin vs Mazatlán, Vancouver vs León e Inter de Miami vs Cruz Azul.

Viene un verano ☀️ de mucho fútbol ⚽️ 🎉



Ready for this summer’s ☀️ soccer festival ⚽️ 🎉 #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/akkbGKKI3n — Leagues Cup (@LeaguesCup) March 9, 2023

LEAGUES CUP: Grupos y equipos

REGIÓN OESTE

Tigres - Portland Timbers - San Jose Earthquakes

Monterrey - Real Salt Lake - Seattle Sounders

LA Galaxy - León - Vancouver Whitecaps

REGIÓN CENTRAL

América - Columbus Crew - St. Louis City SC

Puebla - Minnesota United FC - Chicago Fire FC

Chivas - FC Cincinnati - Sporting Kansas City

Nashville SC - Toluca - Colorado Rapids

REGIÓN SUR

Austin FC - Mazatlán - Juárez

Santos Laguna - Orlando City SC - Houston Dynamo

Cruz Azul - Inter Miami CF - Atlanta United

FC Dallas - Necaxa - Charlotte FC

REGIÓN ESTE

Philadelphia Union - Tijuana - Querétaro

CF Montreal - Pumas - DC United

New York City FC - Atlas - Toronto FC

New York Red Bulls - San Luis - New England Revolution

LLAVES DE LA LEAGUES CUP