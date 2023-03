Alejandro Zendejas se inclina por Estados Unidos: le dice adiós a México

El futbolista de la águilas del América, Alejandro Zendejas, puso punto final a la incertidumbre sobre su futuro como seleccionado nacional, pues el atacante azulcrema era pretendido tanto por Estados Unidos como por la selección mexicana.

Mediante redes sociales el jugador de 25 años de edad compartió una carta en la que explicó su decisión final, la cual consiste en representar a Estados Unidos y no a México, de hecho aprovechó para externar su agradecimiento a la Selección Mexicana.

Alejandro Zendejas decidió jugar para Estados Unidos.



Otra mala gestión de la FMF. Allá lo buscaron y platicaron con él desde que estaba en Necaxa en 2020 y aquí nos dormimos hasta que despuntó en el América. Las diferencias… pic.twitter.com/ojOTNi6zBj — Alex López™ (@AlexLA94) March 14, 2023

“Estoy muy orgulloso de ser Mexicoamericano. Los valores de ambas culturas me han hecho la persona que soy hoy y he tenido el privilegio de vivir en ambos países. Estoy muy agradecido por todas las oportunidades que Estados Unidos y México nos han brindado a mí y a mi familia. Tomar una decisión sobre mi carrera internacional es muy difícil y yo creo que debes seguir a tu corazón, el mío me dice que mi futuro está representando a Estados Unidos”, explica Zendejas.

Ahora de cara a la Concacaf Nations League, el recién seleccionado de Estados Unidos, recalcó su emoción por esta nueva etapa con el cuadro de las ‘Barras y las Estrellas’ y aseguró que buscará un lugar en este nuevo ciclo mundialista.