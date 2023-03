Hugo Sánchez pide oportunidad en Selección Mexicana y promete: Podemos ser Campeón del Mundo

La situación en la Selección Mexicana en el nuevo proceso de Diego Cocca no ha iniciado como se esperaba. Más allá de los resultados ante Surinam y Jamaica, el accionar del cuadro nacional estuvo lejos de ser bueno, la afición se le volteó al equipo en el Estadio Azteca y las críticas y presión en la prensa van e aumento tras el fracaso del último Mundial.

Es por ello que una voz autorizada volvió a la carga y una vez más ha levantado la voz para pedir una oportunidad al frente del Tricolor y esta vez fue un paso más allá y hasta habló de ser Campeones del Mundo.

Se trata de Hugo Sánchez, que, fiel a su estilo, habló sin tapujos de recibir una oportunidad más al frente del seleccionado mexicano. Le habló directamente a los directivos y dio el secreto para poder ilusionar al país con ganar un Mundial.

“¿Saben porque no vamos a poder ser campeones del mundo?. Porque ustedes (directivos) no se lo creen, yo sí me lo creo, pero estoy diciendo que se necesitan tres periodos mundialistas. Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres procesos mundialistas, yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo”.

Y es que cuando Hugo tuvo su oportunidad, se fue por la puertas de atrás tras no poder clasificar a los Juegos Olímpicos del 2008, en aquel juego contra Haiti en Estados Unidos. Después de eso, Sánchez se ha alejado poco a poco del panorama en la FMF, aunque constantemente se ha postulado para regresar.

La idea del Pichichi es poder arrancar un proyecto con esta selección de cara al 2026 y después seguir al mando hasta la Copa del Mundo que, en teoría se jugaría en 2034 y ahí sí, pensar en regresar como Campeones del Mundo.

ES AHORA LA OPORTUNIDAD PARA HUGO

De acuerdo a sus palabras en charla con el diario La Opinión. Hugo Sánchez tiene la idea de que este es el momento adecuado para darle la selección mexicana, ya que no se juegan eliminatorias y hay muchas chances de explotar el talento del jugador mexicano, para que llegue lo mejor preparado al 2026.

Además se dijo enojado por las pocas oportunidad que se le han dado, a pesar de ser una leyenda del futbol mexicano.

“Me molesta que no se me esté sacando provecho porque me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran ‘oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?’ Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir.