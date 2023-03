Luis Fernando Tena, la Selección Mexicana no es potencia mundial: ‘No estamos ni dentro de los 10 mejores ni en la Liga ni en los 10 mejores a nivel de Selección Nacional’

La Selección Mexicana ha dejado mucho que desear, pues tras su fracaso en la Copa del Mundo Qatar 2022 y el poco protagonismo qué ha tomado en sus últimos partidos, en exclusiva para Los Campamentos, Luis Fernando Tena descartó que el combinado azteca sea una potencia mundial.

“No, no estamos ni dentro de los 10 mejores ni en la Liga ni en los 10 mejores a nivel de Selección Nacional, hemos tenido tiempos mejores tanto en la Liga como en Selección y ni aún así creo que podemos ser potencia Mundial. Hay muchos países mejores que nosotros y muchos otros que van mejorando mejor que nosotros, tenemos que poner mucho dinero en la formación de jugadores y que salgan más completos; hot el jugador tiene que ser más fuerte físicamente, más rápido con una mejor técnica. Estados Unidos y Canadá creo que nos han puesto el ejemplo”, declaró.

Por otra parte, el ahora entrenador de la Selección de Guatemala habló sobre la falta de oportunidades para que técnicos mexicanos sean los encargados de dirigir a México, luego de que Juan Carlos Osorio, el Tata Martino y ahora Diego Cocca pasaran por el banquillo tricolor.

“Osorio es un buen técnico, el Tata es un buen técnico me parece gente seria y responsable, pero si aquí tenemos a Vucetich, a Ambriz, a Miguel Herrera, el mismo Tuca que lo sentimos mexicano, creo que no tendríamos por qué buscar afuera. El Mundial de Brasil lo jugó mejor Miguel Herrera qué el de Osorio y el del Tata, realmente creo que no teníamos por qué buscar afuera”, indicó.

“Yo creo que el técnico mexicano es muy capaz no solo ahora, sino siempre y también hay extranjeros que quieren ese lugar. Muy apetitosa la Selección Mexicana y hay que competirla, tampoco tengo nada con Diego Cocca, es el menos culpable, es un buen técnico serio, pero sí se puede pensar que había otros con más méritos o más trayectoria que él”, agregó.

Asimismo, el Flaco Tena reconoció que se quedó con ganas de dirigir a la Selección Mayor, pues hasta el momento en lo que va de su trayectoria como entrenador solo ha tenido al frente a las categorías menores.

“Sí me quedé con las ganas y la frustración de dirigir a la Selección Mayor, tuve un partido nada más tras dirigir a la Selección Olímpica entre 2011 y 2012, donde ganamos los panamericanos y el Preolímpico, ganamos el torneo de Toulon, ganamos los juegos olímpicos y luego me quedó un juego nada más, pues sí uno queda medio dolido con las ganas de haber tenido más oportunidades en la Selección Mayor, pero ni hablar esto es así, hay que buscarle, hay mucha competencia”, señaló.

Luego de que la Selección Mexicana dejara mucho que desear tanto a nivel de jugadores como de entrenador, Tena ve muy lejos la oportunidad que el Tricolor pueda disfrutar de un campeonato mundial: “Creo que le falta mucho tiempo, le falta mucho trabajo en un futuro sí podríamos serlo, pero en algunos años, este es un proceso muy largo y en México no nos gusta sembrar, buscamos la forma de cosechar nada más”, aseveró.

Por último, pero no menos importante, el seleccionador habló sobre las recientes actuaciones qué tuvo con la Selección de Guatemala: “Era la idea, muy importante para Guatemala calificar a Copa Oro, subir a Serie A. Nos vamos enfrentar a rivales mucho más fuertes que nos van a exigir más y eso nos hará crecer. Guatemala viene desde la tercera división, subió a segunda, ahora pasamos a primera, creo que vamos recuperando el nivel, recuperando el prestigio y la alegría de la afición”, concluyó.