Kun Agüero sufrió una arritmia durante una transmisión de Twitch; “¿Llamamos a un médico?”

Sergio Kun Agüero fue uno de los invitados al streaming de Ibai Llanos que se transmite en Twitch; sin embargo, durante el en vivo, el exfutbolsita paralizó al español, luego de que el histórico jugador del Manchester City hiciera un comentario de que había sufrido una arritmia, por lo que al ponerse de inmediato la mano en el pecho paralizo y preocupo a los presentes.

Y es que fue en plena conversación el exjugador de repente el Kun Agïero dejó hablar y con ayuda de su celular checó su salud al comentar: “Creo que me agarró una miniarritmia”.





Sin embargo, después de que el también jugador que tuvo paso por el Barcelona se quedara callado por un par de minutos, fue que el youtuber de 28 años considero llamar a un médico para evitar más sustos o que las cosas se complicaran.

“¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”, preguntó Ibai Llanos.

“No, no porque tengo un chip, y me va a detectar... mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”, aseguró el exfutbolista.

📌 #KunAguero da un susto a #Ibai con una mini arritmia en directo 📌



Ibai 🗣️¿ Quieres que vayamos al médico ?



Finalmente solo fue un susto 😮‍💨pic.twitter.com/hrmI9wpyzz — El Futbol del Sr.Destrangis🎙 (@FutbolDestrangi) March 30, 2023

Posteriormente sabiendo de los problemas cardiacos que sufre el Kun Agüero la conversación entre ambas figuras continuo, sin descuidar la salud del argentino. Una de las causas que orilló al argentino a colgar los botines fue que al exdelantero se le detectó un problema cardiaco, el cual le evitó que siguiera haciendo su vida dentro de las canchas de futbol, pues debido al esfuerzo físico podría ser delicado para su salud.





Después del susto el Kun Agüero mandó mensaje para sus seguidores

Mientras Agüero ya sabe lo que es lidiar con su problema cardiaco y sabe cómo controlarlo, la arritmia que sufrió durante la transmisión dejó preocupadas a muchas personas, por lo que se tomó el tiempo para mandar un mensaje para sus seguidores a través de las redes sociales.

“Muchos me están preguntando qué tal estoy pero no se preocupen, no fue nada. Los médicos ya me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema. Quédense tranquilos que todavía sigo acá”, explicó.





¿Cuáles son las consecuencias de una arritmia como la que sufrió el Kun Agüero?

Una arritmia cardiaca es un trastorno de la frecuencia cardiaca o del ritmo cardiaco, por lo que el corazón empieza a latir demasiado rápido como una taquicardia o bien puede ir muy lento como una bradicardia o bien, tener una irregularidad.

“Una arritmia puede no causar daño, ser una señal de otros problemas cardíacos o un peligro inmediato para su salud”, informó Medline Plus.