Jürguen Damm fue separado del América

El atacante azulcrema Jürguen Damm no ha logrado llenarle el ojo a la directiva del América, por lo que ante la falta de minutos con el Primer Equipo fue relegado a las categorías inferiores, pues incluso lleva un par de días entrenando con la Sub 20. Precisamente fue el Tano Ortiz, quien ya no lo contempló dentro de sus planes.

Todo comenzó cuando el exjugador de Tigres se negó a hacer el viaje a Guadalajara para disputar el Clásico Nacional, pues debido a la falta de actividad, Damm pretendía poner en aprietos al cuerpo técnico; sin embargo, le salió mal la jugada y a la directiva se le agotó la paciencia y decidió tomar dichas medidas con el jugador.

Y es que de acuerdo con información del diario RÉCORD, Jürguen Damm no solo ha tenido dichos comportamientos, sino que además se atrevió a condicionar al conjunto de Coapa, acciones que no fueron bien vistas por los altos mandos del Club América y su lugar en el Primer Equipo ha quedado descartado.

JURGEN DAMM SEPARADO DE AMÉRICA 😳🥺🚨

El volante mexicano fue mandando a la Sub 20 y no entra más en planes del Tano Ortiz.#LaVozDelFutbol 🎙️ pic.twitter.com/LClHf7x2hm — W Deportes (@deportesWRADIO) March 30, 2023

Cabe mencionar que desde que Jürguen Damm llegó a Coapa, el atacante no ha podido consolidar su carrera, pues de los cuatro torneos que lleva en el América solo ha disputado seis partidos con el Primer Equipo y tres con la categoría Sub 20, por lo que ante este crucial momento, Damm habló con los directivos y aseguró que si no logra tener más minutos lo más conveniente será buscar nuevas oportunidades.