Xavi Hernández habló sobre el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona

En los últimos días el nombre de Lionel Messi se ha hecho muy presente en el Barcelona ante su posible retorno al club que lo vio crecer como jugador profesional y se retiró siendo un referente culé. Por el momento el argentino no se ha manifestado al respecto, pero no solo los aficionados se mantienen con las ilusiones de ver nuevamente ver a su ídolo con la camiseta blaugrana, sino excompañeros y ahora el técnico Xavi Hernández ya se manifestó al respecto.

“Creo que no es momento para hablar del regreso de Leo. Tengo amistad. Hablo de forma frecuente pero no es momento por el bien de Leo, ni del club ni de la plantilla. Es un tema que estamos tratando, tengo amistad por él pero se está haciendo y ojalá se pueda hacer. Me gustaría que volviera para ayudarnos. Es el club de su vida, es el mejor jugador de la historia del club y de la historia del fútbol”, mencionó Hernández en conferencia de prensa.

De este modo, el técnico de 43 años habló sobre el posible fichaje de Leo Messi con el Barcelona para la siguiente temporada, ya que el argentino termina contrato con el PSG el próximo 30 de junio; sin embargo, por su bien, el capitán de la Albiceleste deberá tomar su mejor decisión.

“No depende de mí. Depende más de lo que quiera hacer Leo. Lo ha ganado todo en el fútbol y depende de su felicidad. Si quiere volver y tiene esta voluntad, lo hablaremos pero no lo hemos hablado demasiado. Tengo amistad y relación y si quiere volver, yo encantado”, declaró.

Y es que el actual campeón del mundo tiene a más de un aficionado encantado con sus tácticas de juego, por lo que el estratega blaugrana aseguró que Messi, con quien compartió vestidor mientras ambos jugaban en el Barcelona, también lo de tiene enamorado a nivel futbolístico, pues ha seguido cada uno de los pasos de la Pulga.

“Claro que estoy enamorado de Leo. Que no se malinterprete. Le he visto crecer. Hemos sido compañeros. He visto el futbolista que es. La afición está ilusionada con un último Last Dance como Michael Jordan. Lo más importante es que la gente se ilusione. El termómetro del Camp Nou no falla. La gente está ilusionada como se vio en el Clásico”, indicó.