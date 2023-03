Ricardo Peláez habló de su paso por Chivas: ‘jugadores no reaccionaron ni al cambio de primas’

Tras su gestión como director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez habló sobre su paso en dicho club, marcó un cambio en la institución, pero no tuvo la fortuna de obtener algún campeonato, por lo que aseguró que los jugadores del Rebaño ni con el cambio de primas pudieron reaccionar.

Ricardo Peláez encontró la forma para motivar a la escuadra rojiblanca y así poder sacar victorias frente a equipos grandes del futbol mexicano; sin embargo, durante su dirección la sequía de títulos siguió en proceso a pesar que conseguían meterse dentro de los lugares de clasificación.

“Siempre clasificamos, con o sin Repechaje, pero siempre se clasificó a diferencia de tres años antes que no clasificó en seis torneos consecutivos. Por lo menos se logró ese objetivo con Repechaje, que no eres culpable de que modifiquen el torneo. Pero el gran reto ya no era ese, era empezar bien el torneo nada más. Llegó un momento en el que decíamos ‘no hay que ganarle al América, al Monterrey o Tigres’, hay que ganarle a los de acá que son cinco triunfos y cuatro empates te dan la clasificación, son 19 puntos”, expresó el exdirectivo de Chivas en un programa de TUDN.

Asimismo, el también analista de futbol reconoció que durante el arranque de torneo, la institución rojiblanca implementó algunas dinámicas económicas con los jugadores para que así se motivaran a entregar mejor resultados a nivel futbolístico, pero finalmente fueron pocos efectivas: “Trabajamos mucho, es más el esquema de premios se modificó radicalmente para que fuera así y ni así. Más dinero en las primeras fechas del torneo”, agregó.