Cuauhtémoc Blanco manda mensaje para los jugadores de la Selección Mexicana: “A correr hijos, aquí no hay estrellitas”

Uno de los jugadores más emblemáticos del balompié mexicano se manifestó sobre el actual momento que pasa la Selección Mexicana, luego del rotundo fracaso que tuvo en el Mundial de Qatar 2022.

Y es que luego de que el exjugador disputara el Mundial de Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, el gobernador de Morelos aseguró que a los actuales seleccionados les falta más garra dentro de la cancha e incluso mencionó que se necesita tener “pantalones y no sentirse estrellitas”.

“Creo que les falta corazón, hambre y lo que siempre he dicho, lo que se necesita en una cancha: pantalones. Yo creo que eso se ha perdido, y hoy por hoy tú ves a la Selección y la verdad que si yo estuviera ahí no sabes lo que haría con los jugadores: “a correr hijo, que aquí no hay estrellitas”, mencionó.

Sin embargo, no solo habló sofre la falta de rendimiento que presenta el futbol mexicano, ya que de acuerdo con el gobernador de Morelos, en cuanto los jugadores se convierten en estrellas, fácilmente se olvidan de sus inicios y dejan de ser humildes.

“Lo más importante es le humildad, porque cuando llegan a ser grandes futbolistas pierden el piso”, agregó.

Finalmente, Cuauhtémoc Blanco también mandó un consejo para todos los seleccionados a quienes pidió que su inspiración sea las grandes ligas de Europa como la Premier League, donde militan grandes equipos y de ellos podrían aprender cómo jugar.

“Yo siempre les pongo el ejemplo, vean un partido Liverpool vs. Manchester City, ahí todos corren, ahí no hay estrellas. Eso es lo que les debemos enseñar a todos los futbolistas mexicanos, que hoy por hoy el que no corre, no puede jugar. Y él hambre de seguir teniendo éxitos”, apuntó.