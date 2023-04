Canelo Álvarez: el pugilista sufrió parálisis facial a causa del estrés

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha logrado consolidarse dentro del box mexicano; sin embargo, no todo han sido grandes momentos para el pugilista, pues debido a todo el estrés que ha generado por diferentes factores lo han llevado a pasar un momento delicado en su vida personal.

A través de una plática con el futbolista Javier Hernández fue que el pugilista declaró que pasó momentos difíciles, tras sufrir una parálisis facial por tanto estrés, el cual se derivó por todas las cosas que tenía en mente.

“Me dio parálisis facial no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que tenía, entonces los que trabajan conmigo se preocuparon, porque son mis amigos y son los que están ahí. Los que estaban encargados de los carros me preguntaron: ‘¿Qué le pasó?, ¿por qué esta así?’, y les dije que fue por puro pinche estrés. ‘No manche, nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estresaba’”, explicó en el canal de YouTube del Chicharito Hernández.

Fue así que el tapatío habló sin tapujos con su paisano, donde destacó todo lo que conlleva ser una figura pública, pues la fama le cobró factura con uno de lo momentos más complicados de su vida: “Si tú crees que tienes problemas, uno tiene 100 más que ellos, entre más tienes, fama, dinero, lo que sea, más problemas tienes, más responsabilidades tienes”, señaló.

La recompensa ante este momento que afortunadamente no pasó a mayores fue que el Canelo Álvarez contó en todo momento con el apoyo de su familia, así como otras actividades como el golf que le han permitido salir adelante: “Pero al final de cuentas vale la pena, más cuando sabes cómo manejar la situación. Bendito Dios nunca he tenido un vicio, el único es el golf. Tengo a mi familia, que es la cosa más importante en mi vida”, sentenció.

Finalmente, cabe mencionar que después de más de 10 años, Álvarez tendrá una pelea en México. El pugilista se verá las caras ante John Ryder el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron.

🚨BOLETOS A LA VENTA A PARTIR DEL 21 DE MARZO EN TICKETMASTER Y TAQUILLAS DEL ESTADIO AKRON🚨#CaneloRyder pic.twitter.com/sNYkbym2as — Canelo Alvarez (@Canelo) March 18, 2023