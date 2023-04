América, principal causa de que Independiente esté a punto de desaparecer

El Atlético de Independiente es uno de los equipos más ganadores de la Copa Libertadores; sin embargo, actualmente el conjunto argentino pasa por uno de los peores momentos de su historia pues en el ámbito económico se ha visto sumamente afectado.

Sin embargo, su deuda total supera los 20 millones de dólares, pues a parte de dicha cantidad, al América de la Liga MX le bebe más de cuatro millones de dólares, tras hacerse de los servicios de Cecilio Domínguez.

Así que el Independiente y el América tienen una gran deuda pendiente, la cual arrastra desde que fichó al Cecilio Domínguez, quien incluso ya no milita en el club ya que actualmente el paraguayo milita en el Santos Laguna, luego de su paso por el Austin FC de la MLS.

El América no ha visto ningún dólar por la negociación que hicieron por el jugador; sin embargo, el Independiente no solo tiene una deuda con el cuadro de Coapa, ya que ahí no termina la lista de deudas, pues también arrastra una deuda con los Xolos de Tijuana a quien le debe 400 millones de dólares por los servicios de Facundo Ferreyra.

CRISIS EN EL CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE 🚨🚨🚨



❌ Sin entrenador

❌ Sin presidente

❌ Tiene una deuda con un equipo de la Liga MX



🔴 INFO completa sobre su deuda con el balopmpié mexicano.https://t.co/HxdcRVdomO — W Deportes (@deportesWRADIO) April 12, 2023

Mientras que el Mazatlán, otro de los equipos que se encuentran en la lista negra está a la espera de 100 mil dólares, pues tampoco ha recibido su respectivo pago, tras fichar a Sebastián Sosa, quien tampoco ya no milita con el cuadro argentino pues ahora es el portero de los Pumas.

Además, no solo algunos clubes de futbol se han visto afectados por dichas deudas, sino que hasta un supermercado chino también se ha visto afectado en sus ganancias al cual le deben casi 230 millones de pesos argentinos, luego de que cumplieran con un servicio de unos sándwiches.