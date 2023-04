Luis Malagón tiene un obstáculo que le impide jugar en Europa

Con apenas 26 años, Malagón tiene mucho camino por recorrer dentro del futbol, pero el cancerbero aseguró que en lo que va de su carrera varios de sus entrenadores le han dicho que su altura es un impedimento para dar el salto Europa pues sus 1.82 metros no cumplen con las características de un guardameta que milite en el viejo continente.

“Me exigían en Morelia que midiera 1.85. Era imposible estirarme y voy a trabajar para salir campeón y luego de eso pueden venir mil cosas y si un día se da lo voy a trabajar”, expresó en entrevista con ESPN.

“Me siento feliz, bendecido, que la gente de selección me tenga en cuenta. Sin la gente de aquí que me da confianza, me motiva a dar lo máximo, a buscar una estrella, que es lo que todos buscamos”, añadió.

Sin embargo, aunque se considera un hombre de estatura baja, el guardameta no se intimidó ante dichos comentarios y siguió luchando por hacerse de un jugador estelar en el balompié mexicano.

🗣️ MALAGÓOOOOON



Luis Ángel Malagón se detuvo a firmar autógrafos a las afueras de Coapa ✍️



(vía @serolf2888) pic.twitter.com/IgHBayiGMY — Futbol Picante (@futpicante) April 13, 2023

Por otra parte, el ahora portero titular del América también habló sobre el veterano Guillermo Ochoa, quien aún tiene contemplado seguir jugando con la Selección Mexicana, por lo que Malagón declaró que como aficionado le gustaría ver al guardameta del Salernitana como titular en la próxima edición de la Copa Oro aunque el joven jugador también luchará por ser parte del once inicial con el combinado azteca.

La 🌜 noche de Malagón.



El arquero azulcrema atajó desde los once pasos y se convirtió en el héroe de la noche.



👀Revive la atajada, a ras de cancha.#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | #NoTeLoPierdas pic.twitter.com/EmnyhRJKMe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 9, 2023

“Como aficionado lo digo, Memo. Como persona, yo. Voy a trabajar, pero también respetar a los que estén. No soy barbero. Hay que respetar a quien está y lo que vive en Italia no es cualquier cosa. Haré ruido desde acá y si se me da la oportunidad me voy a tirar de cabeza por eso”, concluyó.