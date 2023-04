Canelo Álvarez arremetió contra Dinamita Márquez: “Está podrido”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo inconvenientes con Juan Manuel Márquez, luego de que el Dinamita hiciera algunos comentarios sobre el pugilista tapatío, quien le contestó que todas sus palabras se deben a la envidia que tiene por lo que ha conseguido tanto arriba y abajo del ring.

Cabe mencionar que el Dinamita Márquez es una gran leyenda del boxeo, por lo que se ha tomado el atrevimiento de ser muy crítico con el Canelo, sus respectivos rivales y hasta de su estilo de pelea. Sin embargo, a pesar de la larga diferencia en el ring, Canelo Álvarez no se guardó nada y decidió contestarle al ex boxeador asegurando que le tiene envidia.

“Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él, que están podridas de su cabeza”, comentó Canelo.

No es la primera vez que el Canelo Álvarez se ve involucrado en una discusión abajo del ring, pues el pugilista tapatío no solo ha sido críticado por Dinamita Márquez, pues algunas de las críticas que ha recibido es que sus peleas ni han sido con rivales fuertes y cuando se llegan a dar, terminan en polémica generando algunas dudas.

La próxima pelea de Álvarez será el 6 de mayo en el Estadio Akron cuando se enfrente al inglés John Ryder, donde ambos defenderán si condición de campeón absoluto en peso supermediano.