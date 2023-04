Alexis Vega: su ausencia con la Selección Mexicana y lo que pudo ser su salida al futbol europeo

Luego de que Alexis Vega quedara fuera de la primera convocatoria de Diego Cocca para jugar contra Surinam y Jamaica , tras sufrir una lesión, ahora el delantero de las Chivas está listo para ser parte del encuentro amistoso que sostendrá la Selección Mexicana frente a Estados Unidos.

“Sí, llegamos contentos felices al nuevo proyecto. Es un proceso bastante importante, ya nos lo hicieron saber tanto técnico como todo staff y bueno, tenemos todas las ilusiones, todas las esperanzas, todos los sueños por delante bien puestos en la cabeza”, comentó el delantero en exclusiva con W Deportes.

“Así que hay que tomarlo con esa responsabilidad, sabemos que es un partido importante, un partido que viste, sabemos que esos partidos no los tenemos que perder así que trataremos de llevarnos los tres puntos a casa”, agregó.

El atacante rojiblanco reconoció que ya llevaba tiempo arrastrando la lesión que le impidió estar en la primera convocatoria de Diego Cocca, por lo que para este segundo llamado aunque es un duelo amistoso, Vega comentó que estará con toda la disposición para adaptarse a lo que necesite el técnico argentino.

“He tenido una lesión que ya llevaba un tiempo jugando con ella. Ahora estoy con las mismas ganas, con la misma responsabilidad. Físicamente me encuentro en perfectas condiciones, he trabajado con muchísima fuerza para no tener una recaída. Estoy en toda la disposición del técnico por si me ocupa en cualquier situación, en cualquier posición estaré 100 por ciento preparado para tomar esa responsabilidad”, indicó.

Atentos 👀#LaVozDelFutbol 🎙️ pic.twitter.com/kq3q446bFP — W Deportes (@deportesWRADIO) April 18, 2023

Finalmente, Alexis Vega habló sobre su sueño europeo, el cual por el momento se vio detenido, luego de que algunos equipos del viejo continente mostraron interés por hacerse de sus servicios; sin embargo, ninguno logró convencerlo.

“Hablé en su momento hubo acercamientos, hubo ofertas formales de equipos de Europa, sin duda alguna no me convencian del todo y soy un jugador que tiene que estar 100 por ciento contento donde vaya a jugar, en formas y para mi no era el momento de emigrar a Europa. Sé que va a llegar una oportunidad, la cual la voy a tomar con la mejor decisión”, concluyó.