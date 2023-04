Barcelona tiene problemas financieros, necesita con un urgencia 200 millones

Ante la crisis económica por la que atraviesa el Barcelona, el club blaugrana ha comenzado a preparar una estrategia con la que pueda generar ingresos y esta sea presentada ante LaLiga lo antes posible. Y es que dicha estrategia es de suma importancia para que el cuadro culé pueda registrar nuevos jugadores de cara a la próxima temporada, pues por el momento no solo ese sería el problema, sino que además las inscripciones de Gavi y Araujo aún están pendientes.

Por lo tanto, el Barcelona necesita que le autoricen su plan de viabilidad a pesar de que tanto LaLiga como el conjunto culé atraviesan por un mal momento y los ánimos entre ambas entidades se calentaron, tras las declaraciones qué se dieron entre Joan Laporta y Javier Tebas.

Los agujeros negros de Laporta en sus explicaciones del caso Barcelona Negreira #barçagate #EscándaloArbitralARVpic.twitter.com/V22URqJPXi — Rafa RNMJ Real Madrid (@RafaRNMJ) April 18, 2023

Es así que el club azulgrana necesita urgentemente de 200 millones y para obtenerlos estaría buscando obtenerlos de la reducción de la masa salarial en el Primer Equipo. Sin embargo, es un asunto al cual no se le daría prioridad, ya que Mateu Alemany se ha enfocado en trabajar para ir reduciendo la cifra que requiere el club.

Algo que fue de gran ayuda para el cuadro culé fueron las salidas de Antoine Griezmann qué pasó al Atlético de Madrid y la rescisión de contrato de Gerard Piqué, quien se retiró del futbol profesional perdonando el dinero que le debía el club. Asimismo, Sergio Busquets está por terminar su contrato con el Barcelona, de este modo, se liberaría una ficha de gran peso; mientras que si desea seguir bajo las órdenes de Xavi Hernández, pues gozaría un tercio menos de su salario.

Súpero al FÚTBOL: Joan Laporta prácticamente le declaró la guerra a La Liga, al Real Madrid y a todo el mundo, tras muchas campañas de desptestigio contra el Barça. Esto ya es una guerra politica, el conflicto es de intereses. Se habla del régimen. ESTO EMPIEZA. 👀💣 pic.twitter.com/tsykTh3XLA — apuestas deportivas ⚽️🏈🏀 (@apuestasD32) April 18, 2023

De este modo, el Barcelona tendrá que reducir gastos para que pueda generar más ingresos, lo cual no solo incluiría reducir el sueldo de los jugadores del primer equipo, sino que se verían involucrados todos los departamentos del club, ya que si el club no solventa los 200 millones, pues LaLiga no le permitiría al cuadro culé fichar jugadores para la siguiente campaña.