Barcelona niega corrupción en caso Negreira y tira fuerte contra el Real Madrid

Joan Laporta, presidente del Futbol Club Barcelona, habló en rueda de prensa, largo y tendido sobre las acusaciones de corrupción y ayudas arbitrales, tras salir a la luz pagos que le hizo el club a José María Enriquez Negreira, ex silbante profesional y en su momento, vicepresidente del Comité de árbitros de la Real Federación Española de Futbol.

En ella, el directivo hizo énfasis en que, cualquier versión de compra de árbitros, Amaño de juegos y favorecimiento por parte de los jueces, es totalmente falsa y recalcó lo que se ha venido diciendo desde que inició el escándalo: Los pagos fueron por asesoramiento.

“La agencia tributaria ha manifestado que los pagos efectuados por el Barça al ex vicepresidente del CTA , no alteraron los resultados de los partidos jugados en ese tiempo. Tenemos facturas y más de 600 informes técnicos que lo avalan”. Mencionó Laporta ante los cuestionamientos de la prensa.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Sin embargo, los más destacable de las palabras de Joan, no fueron su justificación en el caso o deslindar al club de un acto ilícito, sino que fue directo y sin tapujos contra el Real Madrid, a quien tachó de ser el principal promotor de estas ‘difamaciones’.

El presidente blaugrana dijo que si un equipo ha sido favorecido por los árbitros, es el Madrid y se animó a acusar a ex árbitros y otra gente de pantalón largo de ser los encargados de las decisiones pro madridistas a lo largo de la historia.

“El Real Madrid es un club históricamente favorecido por los árbitros también ahora. El equipo del régimen”

“Durante 70 años, los que han designado a los árbitros han sido ex socios, ex jugadores, ex directivos... o todo a la vez, del Real Madrid. Que este club se persone en la mejor época de nuestro club es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Ojalá este juicio les deje en evidencia”.

Esta situación no cayó en gracia en el lado merengue y se espera que en las próximas horas se emita un comunicado con la respuesta a los duras palabras de Laporta.

Mientras tanto, las autoridades españolas ya tienen el caso sobre la mesa y en el Barça aseguran, están dispuestos a colaborar en las investigaciones.