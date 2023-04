Turco Mohamed: La gente de América no me identifica

Antonio Mohamed no se siente identificado del todo con la gente de América

Cuando dirigía a Monterrey en su primera etapa, se hizo viral un video de Antonio Mohamed mandado un saludo a la afición del América y una frase que dejó la puerta abierta a su regreso en un futuro: “Ojalá algún día nos volvamos a encontrar. Estoy seguro que así será”.

Hoy, esa posibilidad no solo es lejana, sino que el sábado el Turco estará en la vereda de enfrente, ahora como DT de Pumas, dirigiendo su primer Clásico Capitalino en el equipo del Pedregal.

Es por eso que, en la previa del partido, era inevitable preguntarle al estratega argentino sobre su sentir con las Águilas, el recuerdo de aquel título en 2014 y cómo espera su recibimiento en el Azteca el próximo fin de semana.

“Sé de la rivalidad que existe, estuve del otro lado, te la hacían sentir, ahora estoy de este lado y te lo hacen sentir. Es una rivalidad muy pura desde chavos en las fuerzas básicas, es un Clásico muy sanguíneo, intentaremos estar a la altura”, expresó el Turco.

MÁS DE RAYADOS QUE DEL AME

Mohamed le guarda cariño a las Águilas, no es un secreto. En apenas un año los metió segundos de la tabla y al siguiente torneo salió Campeón ante Tigres. Sin embargo, no se siente identificado en Coapa y cree que la gente tampoco lo tiene entre sus consentidos.

“No creo que me identifiquen con América, si me identifican con Monterrey seguramente sí, pero con América no. Ahí trabajé un año, soy entrenador y las cosas se dieron, pero fue efímero como futbolista, fueron dos partidos como futbolista y como entrenador fue un año, es una experiencia imborrable para mi, pero ahora estoy acá”, dijo en charla para Récord.

Antonio Mohamed se fue de Coapa un día después de ser Campeón, debido a diferencias con la directiva, en ese entonces encabezada por Ricardo Peláez y Pepe Romano, dejando una memorable frase a las afueras del Nido.

“Les dejo el título y yo me llevo mi dignidad”.