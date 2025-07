Cruz Azul ya tiene sedes para construir su estadio y ya hay fecha tentativa para la inauguración

Cruz Azul está un paso de hacer realidad su sueño y darle a su afición la alegría de tener un estadio propio. Ante los cambios que ha tenido para jugar como local como lo fueron el Estadio Azteca, el Estadio Azul y ahora el Olímpico Universitario, la Máquina a finales de este año podría poner la primera piedra para arrancar con el proyecto.

De acuerdo con información del periodista Javier Alarcón, Cruz Azul ya tiene sus sedes finalistas para construir su nuevo estadio. Estas sedes se encuentran en las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán y Naucalpan.

"Álvaro Obregón, Coyoacán y Naucalpan, las finalistas para ser sede del nuevo estadio del Cruz Azul. Se va a inaugurar, a más tardar, en el 2029 o 2030″, escribió Alarcón en sus redes sociales.

El proyecto del estadio es ambicioso y busca cumplir con ciertos requisitos ecológicos y de accesibilidad para la afición. La idea es que el estadio tenga alrededor de 10 hectáreas y esté ubicado en un lugar que permita a los aficionados acceder de manera cómoda. Además, se contempla la construcción de un complejo hotelero y deportivo para disfrute del público cementero.

“En algunos espacios hay más terreno para poner un centro de convenciones, hoteles, una plaza comercial en otros de esos lugares es más reducido el margen de maniobra y habrá que pensar, por ejemplo, en excavar. En fin, son diferentes escenarios, pero él dice que es un compromiso de vida y que lo va a hacer. Estamos hablando de que antes de que temrine este año estaría haciendo el anuncio por lo menos de la ubicación y de ahí él cuenta dos años”, comentó dicha fuente.

“Así es aque si de pronto está el estadio para el 2028, pues que nadie, pero él se protege un poco y hablamos del 2029 0 2030. Yo creo que va a ser en el 29, finales del 28, podría ser. Le pregunte: ‘Oye por qué no para el centernario?, pues no, no alcanza Cruz Azul, el centenario es en dos años”, concluyó.

Cabe mencionar que cada mudanza que ha tenido Cruz Azul para jugar como local ha dejado alegrías y recuerdos entre sus aficionados; sin embargo, su anhelo es contar con su propio estadio, luego de que incluso considerara el Estadio Cuauhtémoc como un escenario alterno, por lo que, el presidente de la cooperativa de Cruz Azul, Víctor Velázquez, habría tenido una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para discutir los proyectos de la institución, siendo el estadio uno de los temas más importantes.

La posible fecha de inauguración del estadio sería entre 2029 y 2030, dependiendo del avance de las obras y la obtención de los terrenos adecuados. Mientras tanto, Cruz Azul seguirá siendo local en el Estadio Olímpico Universitario, aunque podría volver al Estadio Azteca cuando terminen los trabajos de remodelación de cara al Mundial 2026.

Desafortunadamente la directiva de Cruz Azul no podrá tener listo su estadio para el centenario de la institución, pero por ahora, el objetivo es asegurar que el proyecto avance de manera efectiva. El recinto no solo será un espacio para los partidos de fútbol, sino también un complejo integral que refleje la identidad y la pasión de la afición cementera.

Detalles del proyecto

Sedes Finalistas

Álvaro Obregón

Coyoacán

Naucalpan

Requisitos

Cumplir con requisitos ecológicos

Accesibilidad para la afición

Complejo Deportivo:

Estadio de fútbol

Complejo hotelero

Áreas deportivas para el público

La construcción del estadio es un paso importante para Cruz Azul y sus aficionados, que esperan ansiosos poder disfrutar de su equipo en un estadio propio. La directiva sigue trabajando para hacer realidad este sueño y asegurar que el estadio sea un símbolo de la identidad cementera.

El estadio de Cruz Azul sería un importante paso en la historia del club, permitiendo a los jugadores y aficionados disfrutar de un espacio propio y moderno, diseñado específicamente para el fútbol y la comunidad cementera.