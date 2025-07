CRUZ AZUL: Así convenció Santiago Giménez a Luka Jovic para fichar con La Máquina

A horas de que arranque un nuevo campeonato en el fútbol mexicano, en Cruz Azul esperan a su bombazo de verano. Luka Jovic ha dado el sí y el exjugador del Real Madrid y Milan, llegará a La Noria a confirmar el mejor plantel de la Liga y los firmes candidatos al título.

Si bien, la directiva llevaba ya semana insistiendo con el fichaje del delantero serbio, hubo un culpable que le dio una manita al club cementero para que el goleador aceptara venir a México y ese fue Santiago Giménez.

El Bebote confesó en exclusiva para W Deportes, como fue que se enteró del interés del Azul por Jovic, y cómo fue que él ayudó a convencer a su compañero del Milan a vestirse de celeste la próxima temporada.

“Al final de la temporada en Milán hablamos mucho porque le escribían todos los días de Cruz Azul, que ya se lo querían llevar y me preguntaba. Ya se imaginarán lo que le dije del equipo, no. Ojalá se dé y le vaya bien porque va a potenciar la competencia con Sepúlveda y a él también le va a venir bien”, contó Santi en charla en un evento financiero en la CDMX antes de empezar sus vacaciones.

Giménez dijo que Jovic es un gran jugador, con un potencial grande, con mucho gol y que le dará un plus, no solo a Cruz Azul si no a la misma Liga MX.

¿CUÁNDO LLEGA LUKA JOVIC A MÉXICO?

A pesar de que todo está cerrado de palabra, la idea es que Jovic venga a México a quedarse a jugar y no trabar nada por cosas de visados o trámites, por lo que, en Cruz Azul trabajan a marchas forzadas para arreglar todos los papeleas y temas de trabajo para extranjeros.

Una vez que se finalicen esos trámites, que en teoría podrían quedar esta misma semana, entonces si, Luka Jovic vendrá a la Ciudad de México, firmará su contrato y será presentado con La Máquina de manera oficial.

SANTIAGO GIMÉNEZ Y LA COMPETENCIA CON RAÚL JIMÉNEZ EN SELECCIÓN MEXICANA

Ya en otros temas, Bebote dijo que se va feliz después del verano con Selección, donde, si bien no pudo ser titular o referente en el equipo, sí vio una armonía en el grupo y mucha ilusión a un año de la Copa del Mundo, donde esperan estar a la altura de lo que la afición mexicana les pide.

“Por fortuna terminamos con el título de la Copa Oro. Fue una temporada muy larga pero muy exitosa y con muchas cosas buenas. Ahora toca descansar, disfrutar de las vacaciones y esperar a que empiece el siguiente ciclo que también se vienen muchas cosas importantes”.

Y sobre la competencia con Raúl Jiménez por el puesto titular de la delantera, Santi respeta las decisiones de Javier Aguirre y entiende su rol, aunque destaca que lo importante es el resultado de equipo y no situaciones individuales.

“Los cambios son parte del fútbol. Lo importante es estar listo donde te toque y lo que te toque y creo que lo hemos demostrado todo el equipo. Son decisiones del Vasco y sabemos el rol que nos toca. Lo importante es que estamos unidos y se están logrando cosas”.

Por último, Giménez sabe que en Milan también habrá competencia y exigencia en esta campaña que está por comenzar, con nuevo DT y muchas deudas pendientes con sus hinchas tras fracasar el año pasado en Liga, Copa y Champions.

“Esta temporada van a ver al mejor Santi. Trabajando y esforzándonos al máximo. Jugar en Milan siempre fue un sueño, ahora inicia otra temporada, con nuevo entrenador y esperemos estar a la altura de lo que el club y la afición nos piden”.