Chicharito Hernández pide que ya no se comparen los jugadores mexicanos: ‘Me vale ma... quién es el mejor jugador mexicano’

A pesar de que Javier Hernández no ha podido regresar a jugar con la Selección Mexicana, el ahora jugador del Galaxy se fue duro contra los críticos del futbol, pues a su parecer no favorecen a los jugadores mexicanos, pues sus comentarios y comparaciones no siempre son tan buenas para hacer crecer a los jugadores.

Y es que ante el buen desempeño que han tenido jugadores mexicanos tanto en el futbol europeo como en el mexicano, el delantero aseguró que este tipo de comparaciones hacen ver a los jugadores como un enemigo del otro, ya que nos son comentarios que beneficien el deporte mexicano.

“Cuándo vamos a hablar de que tenemos cuatro, cinco, seis o siete delanteros espectaculares. Santi está compitiendo con Luuk de Jong, y Henry contra Gignac, ‘aunque te amo Gignac, y eres más mexicano que muchos mexicanos’; ya basta, cambiemos la narrativa. Ahora quién es el mejor jugador mexicano... me vale madres, lo que me importa es cuántos Mundiales tenemos, cuántas Copas Oro tenemos, cuántas Confederaciones tenemos, todos juntos como un país; quienes son los cinco mejores jugadores mexicanos, quienes los cinco mejores extranjeros de la historia, ya valió madres, eso en nada beneficia”, declaró el jugador del Galaxy en entrevista con Fox Sports.

👊🇲🇽 "QUE YA SE ACABE LA NARRATIVA DE QUE SANTI ESTÁ EN CONTRA DE HENRY, YA VALIÓ MADRE"



¡No te puedes perder el cara a cara de @CH14_ con @ruubenrod! 🔥#LUP pic.twitter.com/bwUC85zfXw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 23, 2023

Fue así que Chicharito Hernández pidió que ya no se hagan comparaciones, por lo que hizo hincapié en que antes de que se sigan haciendo este tipo de comentarios, pues primero se hable del significado que tiene algunos jugadores mexicanos estén brillando en otros países.