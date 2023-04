A Checo Pérez no le gusta el Sprint de la F1

A Checo no le gusta el formato SPRINT de la F1 / Mark Thompson

Checo Pérez tuvo un buen sábado al ganar sl Sprint del GP de Azerbaiyán, que lo acerca un poco a la punta del campeonato que, por ahora, le pertenece a Max Verstappen. Pese a ello, el tapatío no está del todo contento por el formato de este tipo de competencias y habló fuerte del tema.

Sergio explicó que, aunque es buena motivación tener puntos en juego, es mucho riesgo correr 100 kilómetros a menos de 24 horas de la carrera estelar. Dijo que hay mucha tensión y todo es más por show y negocio que por un tema deportivo.

“Espero que este formato no tenga muchas carreras así. Al final, creo que quitar un poco del deporte lo hace más un show, diferente al deporte con el que crecimos. Todos arriesgamos mucho en un fin de semana que es largo y que todavía falta lo más importante”.

Además recalcó que los horarios tampoco son los adecuados, ya que entre la clasificación y el Sprint hay mucho tiempo muerto y esto impide descansar a pilotos y todo el equipo.

“Estamos en un deporte donde todos venimos a hacer lo mejor posible. Hoy tuvimos calificación, ayer también calificamos. Hay bastante tiempo muerto, luego tienes cuatro horas sin hacer nada. Me gusta más el formato normal. Si tenemos 3 o 4 carreras así no hay problema. Son cosas que no están en nuestras manos”.

Por último, Pérez agradeció el esfuerzo de su equipo, pero mandó un mensaje importante. La prioridad es mañana y va a Baku, uno de sus circuitos favoritos, por la victoria.

“Estamos contentos, el objetivo era sumar el máximo de puntos, pero sabemos que mañana es la carrera principal. Aprendimos un poco de la pista y mañana estaremos con más combustible. Creo que es un buen aprendizaje. Arrancar tercero no es lo ideal, pero intentaremos luchar por la victoria”.