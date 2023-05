Santiago Giménez: con doblete llegó a su gol 22 y supera a Chicharito Hernández y Luis García

El mexicano Santiago Giménez no se da por vencido y sigue haciendo historia con el Feyenoord. En el encuentro ante el Excelsior no solo se lució con un doblete para darle la victoria a su equipo, si no que además superó a los también mexicanos Chicharito Hernández y Luis García, quienes registraron 20 goles en su primera temporada jugando en Europa.

Mientras Javier Hernández destacó en la Premier League jugando con el Manchester United, Luis García lo hizo con el Atlético de Madrid en LaLiga, aunque cada uno hizo su historia a su modo en el viejo continente, ahora es el momento de Santiago Giménez, quien podría aumentar su cuenta goleadora e incluso no solo llevarse el título de la Eridivise, sino también el campeonato de goleo.

Y es que el primer tanto del Bebote cayó desde muy temprano, pues con apenas nueve minutos en el reloj con un remate de cabeza cruzado pudo sacudir las redes del rival para poner el 0-1. Mientras que el doblete lo hizo en la parte complementaria, luego de que quedará dentro del área y así llegar a las 14 dianas en la Eridivise, lo que lo dejó a tan solo día goles de Anastasios Douvikas y Sydney van Hooijdonk, quienes también se encuentran en la diputada por el campeonato de goleo.

Finalmente, a tan solo una jornada para que el Feyenoord pueda celebrar el campeonato de la Eredivisie, Santiago Giménez igualó al histórico Hugo Sánchez al marcar en siete partidos consecutivos. Durante su paso en el Real Madrid, el Pentapichichi anotó frente al Málaga, Rayo Vallecano, Sevilla, Real Sociedad, Athletic Club y Tenerife y el Zaragoza. Mientras que el Bebote comenzó su cuenta con el Volendam, Ajax, Sparta Rotterdam, RKC Waalwijk, Cambuur, Utrecht y Excelsior.

