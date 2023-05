Chicharito Hernández manda mensaje para Santiago Giménez: ´Ojalá haga más goles´

Este domingo Santiago Giménez llegó a los 22 goles con el Feyenoord, cuenta goleadora con la que no solo superó al Chicharito Hernández, sino también al exjugador Luis García, quienes militaron su primera temporada en el viejo continente con el Manchester United y el Atlético de Madrid, respectivamente, por lo que el Bebote recibió una felicitación del jugador del LA Galaxy.

“Los récords están para romperse y ojalá haga más goles. Y hablo mucho con él; me llevo bien con él y tuve una buena relación con su padre (Cristian ‘Chaco’ Giménez) en el corto tiempo que él estuvo en la Selección Nacional”, declaró Hernández en una conferencia de prensa en un evento de beneficencia que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Por otra parte, Hernández hizo hincapié en que se hagan comparaciones entre jugadores mexicanos y sabe quién puede ser más exitoso, por lo que Chicharito comentó que si se harán este tipo de comentarios que sea con jugadores de otros países que también están en la disputa por convertirse en los máximos goleadores.

“Porque no es contra de Luis García ni mía. A mí no me importa ese récord; al revés, yo se lo decía (a Santiago Giménez): que llegue a 70, me da igual. Al final de cuentas no competimos entre mexicanos, sino al revés. Esa es una cara para que la utilices a superarte de cierta manera; aquí la narrativa es: Santiago Giménez nunca estuvo en contra del ‘Chicharito’ ni de Luis García. Al revés, él está en contra de De Jong, contra los otros delanteros que compite tratando de ganar títulos”, apuntó.

Finalmente, habló sobre los otros jugadores mexicanos como Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Erick Gutiérrez que también militan en el viejo continente y que también pasan por un buen momento con sus respectivos equipos: “Qué bonito, pero no es entre mexicanos, pero los mexicanos competimos contra el exterior. Ya estoy muy cansado de que siempre la narrativa tiene que ser entre nosotros”, concluyó.