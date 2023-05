Brian Lozano le abre la puerta a Cruz Azul, EXCLUSIVA

La carrera de Brian Lozano en el futbol mexicano ha tomado un tercer aire, luego de pasar días difíciles en su vuelta a Uruguay y cuando más lo necesitaba, un club de la Liga MX le volvió a abrir las puertas y hoy está convertido en un jugadorazo.

El Huevo la ha roto este semestre con Atlas y aunque en lo colectivo ha costado, hoy el club está en Cuartos de Final y a nada de encarar un Clásico Tapatío a matar o morir.

Sin embargo, más allá de que está enfocado con los rojinegros, sus buenas actuaciones, hacen que su nombre se ponga en el radar de clubes importantes en la Liga y esta semana el charrúa acaparó miradas al publicarse que Cruz Azulo lo quiere sí o sí para la próxima temporada y hay mucho dinero de por medio.

Antes estas versiones, Brian asegura que no sabe nada y aunque no quiso entrar mucho en tema, dejó claro que no le cierra la puerta ni a La Máquina ni a ningún otra institución.

“Yo estoy tranquilo acá, estoy feliz. Estoy disfrutando y agradecido con el club que me trajo y me dio la confianza de volver a sentirme bien para jugar futbol. Pero como siempre digo y o de ahora, sino en diferentes equipos donde me ha tocado estar. No le cierre la puerta a ningún equipo. Obviamente uno ve los rumores que hay en redes sociales, pero no me meto en eso, de eso se encargue mi representante. Yo me dedico a jugar”.

A Lozano aún le queda un año más de contrato con Atlas, mismo que se podría renovar, en caso de que La Academia salga Campeón o al menos se meta a una Final inesperada, por cosas se venían dando las cosas en el semestre.

Brian dice que no le gusta meterse en temas de contratos u ofertas y deja todo en manos de su agente y será hasta que acabe su participación en el torneo cuando analice las opciones que tiene para jugar.

“No hay nada sobre la mesa, no sé qué tan cierto sea eso. Yo no te puedo decir que me quiero ir a un club cuando estoy contento acá. Estoy concentrado en a Liguilla, pero no le cierro la puerta a nadie y en su momento se verá que opciones hay”.

SE JUEGA MUCHO ANTE CHIVAS

Ya, respecto al Clásico Tapatío, Brian sabe que no es poco lo que está en juego hoy y el domingo y olvida los malos resultados en el torneo regular y confía en que los Zorros avancen a Semifinales de la Liga MX.

“Este clásico representa mucho para nosotros, para la afición, para la ciudad. Se juega mucho. Hay que asumirlo con mucha responsabilidad y esperemos avanzar. Confío en el equipo, sabemos que podemos ganar y ojalá el próximo domingo estemos celebrando todos”.

