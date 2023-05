Ricardo La Volpe ve a Andrés Guardado como un hijo del futbol

Luego de que Andrés Guardado anunciara su retiro de la Selección Mexicana, luego de 16 años portando la camiseta tricolor, Ricardo Lavolpe habló al respecto, pues fue justamente el argentino quien le dio la oportunidad al Principito de disputar su primera Copa del Mundo en el 2006 con apenas 19 años.

“Yo creo que cuando tomé la decisión que era un joven jugador demostrando su calidad allá en el 2006 contra Argentina siguió demostrando su calidad, su liderazgo en los equipos que ha ido. Un jugador muy completo, un jugador que uno siempre necesita en la cancha cuando se le llama plurifuncional, jugador que podía jugar de lateral, podía jugar de volante. Después empezó jugando de contención siempre con su carácter”, comentó La Volpe en entrevista exclusiva con W Deportes.

Por otra parte, el Bigotón habló sobre las diversas características que llevaron al técnico a considerar a Andrés Guardado para jugar con la Selección Mexicana, pues a su corta edad, uno de los rivales complicados para el combinado azteca sería Argentina, combinado que se convirtió en la prueba de fuego para el mediocampista.

“Me había demostrado lo que hay veces que pesa esa camiseta y él me demostró en los partidos que había puesto en evidencia para verlo qué tanto le podía pesar la camiseta en los partidos amistosos y él me demuestra carácter, mentalidad, más allá de la calidad que tenía. Era un jugador que pedía la pelota, quería demostrarme todo lo que tenía y por eso lo puse contra Argentina porque era un jugador equilibrante por el lado izquierdo y con una calidad bárbara con carácter también demostró que no le pesaba la camiseta”, señaló.

Fue así que Guardado se fue convirtiendo en uno de los jugadores más importantes para el Tricolor, lo que justamente lo convirtió en uno de los más experimentados e incluso ganarse la oportunidad de portar el gafete de capitán al igual que Rafael Márquez, por lo que La Volpe aseguró que actualmente hacen falta con ese liderazgo dentro de la cancha.

“Creo que sí. El técnico siempre necesita dentro del campo de juego a los jugadores de carácter, de liderazgo, de dar gritos adentro de la cancha, a veces el técnico está muy afuera y el grito de los compañeros es mucho mejor, le llega más al compañero, entonces ese liderazgo siempre lo necesitas”, indicó.

Finalmente, el argentino aseguró que Andrés Guardado está muy cerca de colocarse dentro de los jugadores mexicanos en hacer historia: “Dentro de los jugadores que no solo jugaron solamente en México, sino que pusieron su nombre en Europa. Está Rafa Márquez, Hugo Sánchez, yo creo que hay está ahí cerca en el tercero o cuarto, dentro de los cinco mejores que es importantísimo”, concluyó.