Alexis Vega fue multado por la Comisión Disciplinaria por supuesta burla a Julián Quiñones

El domingo pasado se vivió una edición del Clásico Tapatío en la Liguilla de la Liga MX, donde el Rebaño terminó por eliminar a Atlas y así conseguir su boleto a las Semifinales. Sin embargo, las alegrías para Alexis Vega se pausaron por un instante, tras recibir una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria por un supuesto meme que difundió el atacante rojiblanco en las redes sociales.

Sin embargo, lo que comenzó como una burla, posteriormente Alexis Vega salió en su defensa asegurando que esa imagen no lo había difundido él, que se trataba de una página ajena al jugador de las Chivas. Y aunque el ahora Semifinalista dio su propia versión, desafortunadamente no logró salvarse de una sanción que le asignó la Comisión Disciplinaria.

La imagen difundida en redes sociales se trata de un fotomontaje donde aparece Alexis Vega paseando a un animal, el cual trae la cara de Julián Quiñones, por lo que la Comisión Disciplinaria no toleró este tipo de actos e inmediatamente se manifestó al respecto.

“La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al jugador del Club Guadalajara, Ernesto Alexis Vega Rojas, toda vez que el día de hoy 16 de mayo del presente año, realizó una publicación en sus redes sociales, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en particular el artículo 71 inciso c), el cual sanciona a aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales”, informó.

Imagen que se difundió en redes sociales Ampliar

Ante esta situación, Alexis Vegas le escribió directamente a Julián Quiñones aclarando que él está en contra de este tipo de actos y le aclaró el nombre de la cuenta de las redes sociales que difundió dicha imagen.