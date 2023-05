Ana Guevara al equipo de natación artística: Por mi vendan calzones, les hemos dado 40 millones de pesos

Tremenda bomba ha soltado Ana Gabriela Guevara, encargada de la CONADE, sobre el polémico tema del equipo de natación artística que denunció falta de apoyo económico para ir a competir a la Serie Mundial en Egipto, de donde volvieron con dos medallas de oro y una de bronce.

La hoy funcionaria, despotricó contra las sirenas, aseguró que son mentirosas y que deben 40 millones de pesos que no han justificado. Además les echó en cara sus críticas hacia el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Son mentirosas porque son 40 mdp invertidos, tienen entrenadores, comen, duermen, se les apoyó en todo. Además, se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República , cuando él entregó el apoyo aun con el Covid. Las integrantes del equipo de nado artístico mienten porque desde inicio hemos estado detrás de todas las disciplinas”, expresó en charla con Enrique Hernández Alcázar en el Weso de W RADIO.

Guevara dijo que han sido dos ejercicios en los que el equipo de natación no ha justificado todo el dinero que, presuntamente se le ha dado del presupuesto de la CONADE.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware… pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado. El equipo de nado artístico, las atletas son deudoras dentro de la Conade por dos millones de pesos del ejercicio 2016-2018 que no han logrado comprobar”, expresó la ex corredora.

Sobre lo dicho por Nuria Diosdado el martes en W DEPORTES, donde dijo que solo 6 de las 12 chicas tienen prestaciones de la SEDENA y que con eso no se puede costear todo el viaje, Ana Gabriela dijo que pidieron recursos cuando ya tienen un salario y además no habían competido en mucho tiempo.

“Tienen recursos de la Sedena, la Semar, Conade, es doloso y parece que no se les ha otorgado nada y quieren sacar raja de una situación que no es. No compitieron durante todo 2022, ¿A ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos”.

Por último, reveló que los problemas de la Federación de Natación no le competen, aunque reconoció que toda esta polémica ha afectado a los atletas.

La Federación de deportes acuáticos está bajo un proceso lega no vinculante con Conade y detrás de ello nació un Comité Estabilizador que no es legal bajo el cual no se puede otorgar el recurso. No tengo la culpa que la Federación de deportes acuáticos tenga tanta irregularidad y lamentablemente perjudiquen a los atletas”.