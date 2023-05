Arturo Elías Ayub EN EXCLUSIVA: Apoyo a las chicas de natación artística fue por un mensaje de Instagram

Luego de la polémica generada por el equipo de natación artística de México, que fue a Egipto y ganó dos medallas de oro en la Serie Mundial, pese a no contar con el apoyo del gobierno y la CONADE, se dio a conocer que Fundación Telmex fue la que costeó gran parte de su viaje y el principal promotor de dicho movimiento fue Arturo Elías Ayub, que este miércoles se pasó por W Deportes y habló abiertamente del tema.

El empresario se dijo orgulloso por el resultado de las sirenas mexicanas y aseguró que ante la falta de oportunidades en el país para llegar a la élite, no dejarán de apoyar y dejar pasar estas oportunidades de que compatriotas hagan historia al rededor del mundo.

“Tenemos pocos deportistas con posibilidades de ser los mejores del mundo, porque hay potencial y hay ganas y garra, como el de estas chavas. Entonces no hay que dejar pasar y hay que apoyar. No sé si sea sensibilidad, pero nos da gusto escuchar buenas noticas”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Nuria Diosdado desmiente a AMLO: El gobierno no pago nada del viaje a Egipto

UN MENSAJE POR INSTAGRAM EMPEZÓ TODO

Elías Ayub reveló la divertida historia de cómo el caso de las chicas de natación llegó a sus oídos y el por qué se decidió a apoyarlas

“Una de las chicas me escribió por Instagram y me dijo: ‘Arturo, estamos vendiendo trajes de baño para costear viaje para poder ir a competir a Egipto’. Y todavía de broma le dije:’¿Y cuál crees que se me vea mejor’?. Y ya le dije que se dejara de cosas, que fueran a mi oficina y ahí ya me contaron el tema romántico de los trajes de baño, pero no iba a alcanzar para nada”.

No es ni será la primera vez que Fundación Telmex ayude a deportistas mexicanos y recordó casos como los del Canelo, Checo Pérez y Ana Guevara, que pasaron por competencias organizadas por ellos y se convirtieron con el paso del tiempo en leyendas de México.

“Uno de los pilares de la fundación Telmex es el deporte. Hacemos los torneos más grandes del mundo de Beisbol, de Futbol, de Basquetbol. Acuérdate de dónde salió el Canelo, de donde salió Checo Pérez, de dónde salió Ana Guevara. Estamos muy comprometidos con el deporte y con el talento mexicano”.

ENTREVISTA COMPLETA: