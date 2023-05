Efraín Velarde rompió el silencio, tras su sorpresivo retiro

Efraín “Chispa” Velarde rompió el silencio tras el sorpresivo anuncio de su retiro y habló en exclusiva para Territorio Puma en W Deportes, en dónde reveló que nadie por parte de la directiva universitaria se acercó a él para informarle que no sería renovado:

“No tuve contrato con la directiva desde que terminó mi contrato, entonces no sé exactamente cuáles fueron las razones… Yo fui a Cantera el último día que tenía contrato, que fue el 31 de octubre -porque mi último contrato no fue de seis meses, fue de cuatro meses- y estuve en contacto con la directiva para ver qué pasaba con mi futuro. Desafortunadamente no tuve éxito en octubre. El último día de mi contrato solamente encontré a Rafael Puente, porque lo busqué en su oficina para ver si contaba conmigo o no y él fue el que me dice de alguna manera que han tomado la decisión de no extender mi contrato. No pedí explicaciones solamente quería saber si contaban conmigo o no y fue mi último día y no volví a tener contacto con nadie más”.

Por otro lado, aseguró que la situación del club es complicada, pues está a tan sólo unos días de cumplir 12 años sin título oficial: “Me duele mucho mencionarlo, pero es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo, sabemos que Pumas ha perdido el respeto, ha perdido seis de logía. En sido muchos cambios a nivel directivo y si no hay una directriz una línea bien trazada a largo plazo es algo que no le beneficia al club”.

Asimismo seguro que es imposible que el conjunto del Pedregal vuelva a las bases de la cantera porque el fútbol ha cambiado: “Todos queremos que Pumas regrese a las bases, a la cantera de antes, pero es imposible porque el fútbol creció y cambió, los equipos empezaron a crecer. El poder económico de Pumas no le puede competir a otros equipos del fútbol mexicano”.