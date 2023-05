Javier Aguirre: América habría lanzado oferta por el Vasco para convertirlo en su nuevo Director Técnico

Ya suenan nombres para quedar al frente del banquillo del América, tales como André Jardine y Diego Alonso; sin embargo, a dichos estrategas se sumó el nombre del mexicano Javier Aguirre quien actualmente dirige al Mallorca.

Hasta el momento solo se trata de técnicos que se mantienen en el radar de la directiva azulcrema, por lo que por el momento el Vasco solo se concentra en su equipo, pues lo busca lo mejor para sus jugadores, quienes a dos jornadas de que concluya la temporada de LaLiga marchan en el decimo segundo escalón de la tabla general.

“Necesito centrarme en mi equipo, de verdad. No voy a gastar ni un ápice de energía en otras cosas y centrarme en lo que me preocupa. No quiero ver a mi equipo como lo vi en Almería, irreconocible, desorganizado, sin ideas. Intentamos mejorar con cinco cambios, pero no hubo manera. El Almería nos pasó por encima, fueron muy superiores. Tiraron cuatro veces a portería y metieron tres. Tenemos que reflexionar y centrarnos, todos, en nuestro trabajo para dar una buena imagen ante nuestra gente en nuestro campo”,

“La imagen que dimos en Almería no me gustó nada (los bermellones cayeron por 3-0) y estoy preocupado. No he podido tocar la tecla para salir (al campo) como lo hicimos ante en Sevilla hace un año cuando teníamos 32 puntos y veníamos de perder 2-6 ante el Granada”, agregó.

Y es que de acuerdo con información de TUDN, el Vasco Aguirre es uno de los entrenadores que más llama la atención para cubrir el lugar del Tano Ortiz, pues a pesar de que el técnico mexicano busca lo mejor para el Mallorca, todo parece indicar que ya no habría extensión de vínculo laboral.

“Quiero a ese equipo y no lo encuentro. Y hoy no vi en el entrenamiento de una buena respuesta de mis jugadores, aunque hay tópicos que dicen que a mal entrenamiento, buen partido”, apuntó.