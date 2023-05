Jordi Alba se despide del Barcelona: “Creo que lo mejor es dar un paso al lado”

Un histórico del Barcelona anunció su salida del equipo para la próxima temporada y se trata de Jordi Alba, quien confirmó que buscará un nuevo reto en su carrera después de 11 años vistiendo los colores blaugranas.

Canterano de La Masía, Jordi comenzó su carrera muy joven en las inferiores del Barca, pero tuvo que salir a otro equipo para terminar de formarse como profesional. En 2012, el Valencia y el cuadro culé llegaron a un acuerdo para el regreso de Alba y desde ese momento comenzó a escribir su nombre en la historia del club.

“Después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado. Y me gustaría anunciaros que esta será mi última temporada como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que desde mi sentimiento culé es lo mejor”, mencionó el lateral izquierdo.

En total disputó 458 partidos con el primer equipo del Barcelona en donde coincidió con leyendas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Lionel Messi, Sergio Busquets, Dani Alves, Carles Puyol y Víctor Valdés entre otros.

Por la banda izquierda no hubo quien le compitiera durante más de 10 años y fue parte fundamental para conseguir 6 títulos de liga, 5 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 1 Mundial de Clubes, 1 UEFA Champions League y 1 Supercopa de la UEFA.

💙❤️ GRÀCIES 💙❤️ GRACIAS 💙❤️ THANK YOU 💙❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j — Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023

De esta forma, Jordi Alba anunció su salida del equipo y se unió a Gerard Piqué como los más recientes estandartes blaugranas en ponerle fin a su carrera como jugadores del Fútbol Club Barcelona.