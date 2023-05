México jugará partido amistoso contra Trinidad y Tobago en el Kraken

De cara a su participación en la Nations League, la Selección Mexicana tendrá un partido de preparación en dicho torneo y será en tierras mexicanas, pues el Kraken será la sede para que el combinado azteca se mida ante Trinidad y Tobago.

Fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien confirmó que este encuentro se llevaría a cabo en el Kraken. El estadio de Mazatlán verá acciones el próximo 7 de junio, fecha en la que los jugadores de Diego Cocca podrán afinar los últimos detalles de cara a la Semifinal de la Nations League, donde se enfrentará a Estados Unidos.

“Ahhh por cierto, les tengo noticias a los MAZATLECOS; se que han sido una afición grandiosa con el @MazatlanFC, ME TOCÓ VIVIRLO EN PERSONA… y que no hemos dado los resultados esperados, entonces a manera de disculpa con ustedes les tengo una sorpresa (que me imagino que ya anda en las redes sociales)”, informó el empresario.

De este modo, será la primera vez que la Selección Mexicana juegue en dicho estadio, el cual se inauguró en el 2020, justo cuando la franquicia del extinto Monarcas Morelia se mudó a Mazatlán, Sinaloa.