Orbelín Pineda gana doblete con el AEK Atenas: Copa y Liga

Orbelin Pineda es campeón nuevamente tras ganar la final de la Copa de Grecia luego de doblegar al PAOK por un marcador de 2-0, el mediocampista mexicano consiguió su segundo título en Europa, debido a que la Súper liga la ganó el pasado domingo 14 de mayo

El Maguito apareció en el once titular y jugó 62 minutos, posteriormente, abandonó el terreno de juego para darle entrada a su compañero Sidibé, de igual forma el ex jugador de la máquina fue pintado de amarillo cuando el reloj marcaba los 35 minutos de juego, pero en comparación con el partido pasado el originario de Guerrero no pudo encontrar el gol.

Fue el camerunés Desty Moukoudi el primero en romper las redes al minuto 26, por otro lado, luego de un pase de Zuber, Paolo Fernandes convirtió el gol definitivo para que el conjunto de Atenas se consagrará de nueva cuenta campeón, consiguiendo de esta manera un doblete.

Finalmente, en la cuenta individual de Orbelin Pineda se sumó un octavo título a nivel de clubes. El palmarés del surgido en Querétaro está conformado por: Una liga, una copa y Supercopa con Chivas mientras que con Cruz Azul conquistó un título de liga, una Supercopa Mx y una liga de campeones de CONCACAF y ahora con el AEK Atenas vuelve a coronarse.