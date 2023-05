Jürgen Damm confirma su salida de América y le deja un mensaje al Tano Ortiz: EXCLUSIVA

El paso de Jürgen Damm por América fue agridulce, ya que, a pesar de no jugar casi nunca y su extraña forma de ser borrado del primer equipo, el volante mexicano hizo click especial con la afición, que lo quiere, pedía una oportunidad para él y en redes sociales es de los más vitoreados por la exigente parcialidad azulcrema.

Hoy, el adió está confirmado, Damm no seguirá en Coapa, su carrera tiene rumbo a San Luis, ya hay acuerdo entre directivas y aunque solo falta el anuncio oficial, el jugador nos reveló en exclusiva que ya sabe lo que viene en su futuro cercano y lejos de irse de América con rencores y resentimiento, solo tiene palabras de agradecimiento.

“Yo siempre he sido muy respetuoso con las decisiones técnicas, yo di todo lo máximo en cada entrenamiento, cada partido y yo lo di todo, siempre he sido muy disciplinado y solo me queda seguir trabajando. Ya hay un acuerdo entre directivas, ya en su momento lo darán a conocer, no me corresponde adelantar nada”.

¿RENCOR AL TANO ORTIZ?

A pesar del cariño de la gente, a mediados de este Clausura 2023 se dio a conocer que Jürgen Damm había sido separado del primer equipo, algo que nunca fue oficial, pero jamás volvimos a ver a Flash, si quiera en la banca, lo que dio pie a muchas especulaciones.

Hoy, ya con sus maletas hechas para irse de Coapa, Damm solo tiene palabras de agradecimiento y se deshizo en elogios para Fernando Ortiz y su cuerpo técnico.

“El Tano es un gran tipo, es un gran ser humano. Siempre voy a tener palabras de agradecimiento para él. Todos me dicen, pero no te metía, no te pelaba, pero eso es aparte, son decisiones de futbol. Yo siempre le voy a estar agradecido, es un tipo con excelentes conceptos futbolísticos, creo le va ir muy bien donde quiera que vaya y el americanismo lo va a recordar porque se hicieron muy buenos torneos de puntos”.

Además, Damm le dejó un emotivo mensaje a toda la afición de las Águilas, que más allá de sus exigencias de títulos, supo reconocer el esfuerzo y carisma de Jürgen.

“Yo estoy muy agradecido y muy contento con la gente de América, es una afición grandiosa, muy exigente y el haber tenido esa conexión, quiere decir que vieron mi esfuerzo en todos los partidos en todos los entrenamientos. Fue muy lindo todo y estoy muy agradecido con todos, compañeros, directiva y cuerpo técnico”.