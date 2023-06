Katty Martínez rompe en silencio contra Tigres, denuncia amenazas

Roberto Medina exentrenador de Tigres lanzó unas palabras sobre cómo fue que la goleadora de las Amazonas, Katty Martínez dejó la Sultana del Norte, para tomar nuevos aires y llegar al América sin previo aviso. Sin embargo, a más de un año de haber dejado a Tigres, la atacante no se quedó callada y rompió el silencio.

Y es que el exentrenador de las Amazonas aseguró que Martínez había comenzado una negociación a espaldas del club, lo cual causó molestias entre la directiva, pues cuando se llevó dicha acción a la jugadora aún le quedaban seis meses de contrato, por lo que además habría infringido las reglas de la FIFA.

“Algo pasó que llega Antonio Sancho dos días antes de esa Final y me dice: ‘solo para decirte que Katty ya no sigue el siguiente ciclo’. ‘A ver, cómo Toño, mi jugadora de 17 goles la tenemos que recuperar, cómo, a dónde va’ y me dicen que no se llegó a un arreglo (renovación), que al parecer hay una negociación que ella abrió, cuando no debió, con América”, expresó el exentrenador en el podcast “Solo Tigres”.

Fue así que Katty Martínez rompió en silencio generando polémica al dar a entender que las declaraciones de Roberto Medina están muy lejos de la versión de la jugadora sobre su traspaso al América, justo en el que también se vio envuelto Sebastián Córdova.

“Ahora sí vamos a hablar? Pues hablemos. Llevo año y medio callando mi verdad de cómo pasaron las cosas. Me amenazaron si llegaba a decir lo que pasó. Ni siquiera me dejaron despedirme. Ya basta de que distorsionen todo”, escribió la jugadora en su Twitter.