Karim Benzema firma contrato con el Al Ittihad saudí hasta 2026

Karim Benzema puso fin a su carrera como futbolista del Real Madrid y la mañana de este martes ofreció una conferencia de prensa en donde agradeció las 14 temporadas que disputó con el equipo cumpliendo su sueño de niño.

“Muchísimas gracias al Real Madrid, a mis compañeros, fue un camino bueno en mi vida. He tenido la suerte de realizar mi sueño de niño. Gracias al presi. Hace mucho tiempo fue a mi casa con mis padres y cuando te vi he dicho “es el hombre que a Zizou y a Ronaldo y ahora me quiere a mí en su equipo”. Entonces muchísimas gracias por eso. Nunca voy a olvidar al Real Madrid porque es imposible. Es el mejor club del mundo y de la historia”.

Asimismo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también se tomó el tiempo para dedicarle unas palabras a la leyenda madridista.

“Querido Karim, querido capitán. Quiero que sepas que todos nosotros estamos muy orgullosos de ti. Llegaste muy joven al Real Madrid y aquí te has convertido en uno de los grandes símbolos en la historia de nuestro club”.

Madridistas,

Después de tantos años aquí, ha llegado el momento de despedirme

del club que se ha convertido en mi casa, el Real Madrid.

He tenido el privilegio de vestir esta camiseta legendaria y de representar a este club emblemático. 1/2 pic.twitter.com/ygvnw8XV0Q — Karim Benzema (@Benzema) June 6, 2023

De esta forma, acompañado de Luka Modric, Nacho Fernández, Raúl González y otras figuras merengues, Karim Benzema se despidió del Real Madrid para comenzar su nueva etapa en el club Al Ittihad de la Liga de Arabia Saudí, en donde firmó un contrato por 2 años cambio de 200 millones de euros por temporada.