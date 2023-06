Max Verstappen abre las posibilidades de llegar a Ferrari: “Sería fantástico correr ahí”

Max Verstappen ha logrado posicionarse como uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, pues incluso en Red Bull no ha pensado en dejar salir al neerlandés ya que tiene contrato hasta el 2028; sin embargo, el coequipero de Checo Pérez no le cierra la puerta a la posibilidad de llegar a otra escudería pues le gustaría correr un carro con más velocidad.

“Dependerá de qué tan competitivos seamos de aquí a 2028. Creo que sería difícil salir con un proyecto dominante. A menudo me preguntan si tengo un equipo de ensueño. Sé que Ferrari tiene una historia única en la Fórmula 1. Es un equipo para el que sería fantástico correr. Sin embargo, siempre me he dicho a mí mismo que solo quiero estar en el auto más rápido”, declaró el piloto de los Toros Rojos.

Por el momento, Verstappen tiene su lugar más que asegurado en Red Bull, quien se sumaría a Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon y Checo Pérez en ser parte de dicha escudería. Sin embargo, cuando culmine su contrato con Red Bull, el neerlandés tendría 31 años, por lo que para prevenir le manda un recadito a Ferrari.

“Cuando se concluya el contrato actual tendré 31 años y será un punto en el que habré corrido en la Fórmula 1 durante mucho tiempo. Estas son todas las cosas que quiero intentar en mi vida y no quiero hacerlas cuando tenga 40 o 50 años, porque entonces ya no estaré en la cima de mi rendimiento. Estoy bastante convencido de que a los 31 años todavía podré hacer grandes cosas”, indicó.