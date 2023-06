Diego Cocca no seguirá después de Copa Oro; el oscuro plan de la FMF

La catástrofe de la Selección Mexicana el jueves por la noche ante Estados Unidos, no solo aumentó la molestia de la afición, que le ha dado por completo la espalda al equipo, sino que, ahora, ha destapado una serie de teorías y versiones sobre al actual proyecto de Diego Cocca, que ponen en tela de juicio las decisiones de ciertos directivos y dejan una incógnita muy grande la futuro cercano del Tricolor.

Y es que, de acuerdo a varios periodistas y panelistas, tanto en Televisión como en la misma W DEPORTES, se ha comenzado a hablar de un plan B, o mejor dicho un Plan A, que tenía a Cocca, solamente como interino en estos meses para encarar los compromisos de Nations League y Copa Oro, a sabiendas que, si le iba mal, le iban a dar las gracias.

El primero en soltar este tema fue Roberto Gómez Junco, de la cadena ESPN, quien el miércoles pasado habló de un proyecto serio, con nuevo entrenador y con un cambio importante en todas las estructuras de Selección, pero, a partir de este verano. Es decir, la FMF había decidido dejar a Diego Cocca solo unos meses, con la esperanza de que le fuera bien, pero, en caso de que no, tal y como está pasando, lo más probable es que el argentino no siga más en el Tri, después de la Copa Oro.

Además, con la llegada de Juan Carlos Rodríguez a la silla de la Federación, las cosas habrían cambiando en toda la toma de decisiones, tanto en Liga MX como en Selecciones Nacionales y aunque existe ya un comité especial para todo lo que tiene que ver con el Tricolor, la Bomba habría pedido dar un cambio de timón a 3 años de la Copa del Mundo.

NEGOCIO ASEGURADO Y OTRO MUNDIAL TIRADO A LA BASURA

Por la noche, después de la derrota de México, en W DEPORTES se hizo un ejercicio con nuestros radioescuchas y seguidores en un Space de Twitter, donde algunos de nuestros colaboradores, hablaron, de acuerdo a información cercana, que, otra de las opciones en la mesa de los directivos mexicanos es, empezar a potenciar a la categoría Sub 20 y Sub 23, que no tendrán participación en Juegos Olímpicos y de a poco irles abriendo espacio en la mayor y así comenzar el tan prometido cambio generacional.

Si bien, estarían arriesgando resultados, incluso una no tan buena participación en la próxima Copa del Mundo, el negocio lo tienen asegurado al ser anfitriones, y en cambio, estarían preparando a una generación buena de futbolistas, que por cierto, este viernes, se clasificaron a la Final del Maurice Revello en Francia.

Mientras se calman las aguas, Duilio Davino, el nuevo Director Deportivo y el mismo Diego Cocca pidieron paciencia, prometen mejorar la situación y aseguraron que el tema no se iba a resolver en medio año después de Qatar.

Por su parte, la afición ha dado la espalda por completo a sus selección, las protestas no paran, el grito homofóbico aparece para boicotear los partidos y el cambio generacional que prometieron, no ha llegado.