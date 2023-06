Santiago Giménez habla sobre los cambios de la Selección Mexicana y su paso en el Feyenoord

Luego de que Diego Cocca fuera destituido de su cargo como entrenador de la Selección Mexica y su lugar fuera ocupado por Jaime Lozano, el delantero Santiago Giménez habló sobre este cambio que hubo en el banquillo tricolor y que tuvo un resultado rotundo, tras un buen arranque en la Copa Oro 2023.

“Todos me preguntan lo mismo. Creo que todos los técnicos son diferentes, Jimmy por ahí tiene ventaja en el aspecto de que ya nos conoce, ya lo conocemos a él y eso es un gran plus para la Selección”, mencionó en exclusiva para W Deportes, el jugador del Feyenoord.

Por otra parte, respecto al juego que tuvieron contra Estados Unidos en la Nations League, el exjugador de Cruz Azul habló sobre aquel resultado que los dejó fuera de la gran final del torneo internacional.

“Estábamos muy ilusionados con ese partido y una vez estando ahí uno se da cuenta de que en realidad ellos (Estados Unidos) fueron dominantes, no pudimos resolver algunas situaciones, perdimos la cabeza y no fuimos inteligentes. Son cosas que pasan, en el futbol se puede perder, empatar o ganar, entonces pueden pasar estas cosas”, agregó.

Respecto a la posición que ha tomado dentro del terreno de juego sobre jugar como un solo punta o con dos atacantes, el delantero aseguró que se adapta a jugar de ambas formas, pues durante su paso por el conjunto cementero la alineación era similar.

“La verdad de las dos formas me he sentido cómodo, si bien en Cruz Azul solíamos jugar un poco más con dos puntas, jugaba con el ´Cabecita´ y me sentía muy cómodo, ahorita en el Feyenoord también me he sentido cómodo de solo punta. Creo que por ahí no es tanto el sistema tener esa comodidad, sino lo táctico”, señaló.

Finalmente, luego del gran desempeño que tuvo durante su primera temporada jugando con el Feyenoord, Santiago Giménez logró acaparar las miradas de varios equipos de diferentes ligas del viejo continente: “Obviamente me gustaría quedarme en Europa, creo que lo mejor sería cumplir un proceso de formación en el Feyenoord, pero hay veces que hay oportunidades y a dejar todo en manos de Dios y que Dios decida mi camino”, apuntó.