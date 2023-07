Adrián Aldrete: Pumas no se precipita y va paso a paso para conseguir el campeonato

Con apenas tres jornadas diputadas de la presente temporada, Pumas no se adelanta y por el momento no piensa en la Liguilla; sin embargo, tiene claro que ya debe de poner fin a sus 12 años que lleva sin obtener un campeonato. Por lo tanto , el capitán Adrián Aldrete aseguró que el conjunto del Pedregal va paso a paso para trabajar en su objetivo.

“Trabajando como lo estamos haciendo, nos estamos enfocando en el día a día, partido a partido, para que los errores que tenemos irlos analizando y corregirlos. Estamos apuntando a lo grande”, comentó el nuevo capitán de los Pumas en entrevista con W Deportes.

“Pero paso a paso no nos queremos volver locos, no queremos hablar de una Liguilla, no queremos hablar de otra cosa si no hemos dado el primer paso”, agregó.





Por otra parte, el exjugador de Cruz Azul habló sobre el nuevo cargo que tendrá con el equipo, pues ahora tiene la oportunidad de portar el gafete de capitán ante la ausencia de Nicolás Freire.

“No, lo que te pesa es lo que hagas dentro de la cancha, independientemente tengas o no el gafete, si haces bien las cosas tu trabajo va a hablar por sí solo, y si no, va a ser de la misma forma. Con la experiencia que tengo en otros equipos grandes, campeonatos en equipos grandes, es simplemente trasladar esa experiencia a este momento”, concluyó.