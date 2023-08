Marcelo deja un año fuera de las canchas a Luciano Sánchez

"Marcelo me ligou e me mandou msg. Sei que foi sem intenção. Já admirava como jogador e agora como pessoa. Quero agradecer também a todos que me mandaram mensagens e me desejaram forças"



- Luciano Sánchez, após receber alta hospitalar



📽️:TycSportspic.twitter.com/zYY9JvfUO5