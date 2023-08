Christian Horner le abre las puertas a Checo Pérez y podría renovar contrato más allá del 2025

Luego del descanso por las vacaciones de veranos que se tomaron los pilotos de la Fórmula 1, Chrstian Horner calienta los motores junto a sus pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez a quien le han dado su voto de confianza para extender su vínculo laboral a pesar de que en algunas ocasiones desafortunadamente se ha quedado atrás de su coequipero.

Sin embargo, la continuidad del piloto mexicano con la escudería de los toros rojos está más que asegurada, ya que el mismo mandamás de Red Bull aseguró que Checo tiene contrato hasta el 2024, pero no le cierran las puertas para renovar su contrato: “Es bueno que tengamos opciones para 2025. Max definitivamente se quedará con nosotros hasta 2028 y el contrato de Checo se extiende hasta el final del próximo año. Si Checo rinde bien, se quedará, si no, no sólo vamos a elegir entre los pilotos AlphaTauri, porque hay muchos pilotos en el pit lane a los que les encantaría pilotar para Red Bull”,

Asimismo, el dirigente británico descartó que la diferencia de edades entre Verstappen y Pérez sea un impedimento para que el veterano deje de ser contemplado para continuar en Red Bull, ya que en el máximo circuito hay pilotos mayores que el mexicano y eso no los hace menos: “No veo la edad como una barrera. Cuando veo lo que está haciendo Fernando Alonso y Lewis Hamilton”, agregó.

📣 | Christian Horner afirma que Sergio Pérez seguirá en el equipo en 2025 si rinde bien



"Tenemos un contrato con él. Estamos contentos con Checo y correrá para nosotros el año que viene."#F1 #Formula1 #DutchGP🇳🇱 pic.twitter.com/IfNJkZZDRL — FormulaArg 𝕏 | #DutchGP🇳🇱 (@FormulaArgOK) August 23, 2023

Por su parte, el neerlandés no tiene inconveniente con su futuro, pues su contrato tiene vigencia hasta el 2028.