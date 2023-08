Beto Valdés destaca el proyecto de los Bravos de Juárez, ¿se vienen fichajes para esta temporada?

Luego de que Beto Valdés estuviera involucrado en los medios de comunicación, su pasión por le futbol lo llevó a buscar nuevos caminos y lograr lo que menos se esperaba junto a un equipo que desde su llegada a la Liga MX, en las últimas temporadas ha sorprendido a propios y extraños por la cátedra que ha dado en el certamen del balompié mexicano.

“En algún momento presenté algunos proyectos, con algunos clubes estuve cerca. Cuando no se pudo dar la posibilidad en otro club y no se dio, ahí tomé la determinación de decir ‘Quizá esto no es para mí’. Son apasionantes los medios de comunicación, me encantaba preparar mis análisis, me encantaba estar tres cuatro horas antes un partido. Con todo esto que te platico salgo de Televisa Deportes. Fox Sports y estoy muy agradecido con Andrés (Fassi) porque fue una plática casual, que yo no me esperaba y tuvimos las mismas ideas. No en balde le dicen el ‘Zorro’, platicamos y me dijo que le interesaba que trabajara con él”, declaró en exclusiva para Pasión W.

Por otra parte, el director deportivo del cuadro fronterizo hablo sobre las impresiones que se lleva cuando en los medios de comunicación se habla de su equipo y los objetivos cumplidos; sin embargo, aclaró que todo esto es trabajo de un gran equipo que lo respalda: “Lo lees y no sé si me da gusto o me compromete cuando de repente lees el proyecto de Beto Valdés y no, no es el proyecto de Beto Valdés. Acá el director deportivo tiene sus roles, sus funciones, su responsabilidades, acá hay área de comunicación, de mercadotecnia, hay área deportiva. Entonces dentro de todo esto es un proyecto institucional, con la misma idea y con plan estratégico”, apuntó.

Imagínate debutar en Primera División, hacer un gol, ser uno de los mejores del partido y encima, tu familia viéndote en la grada 😢



¡DIEGO CAMPILLO ESTÁ VIVIENDO EL SUEÑO! ✨



📹 @fcjuarezoficial pic.twitter.com/zlifQwxrJL — W Deportes (@deportesWRADIO) August 23, 2023

Asimismo, sobre los posibles fichajes que se pueden dar gracias al apoyo de Andrés Fassi, quien actualmente se desempeña como presidente de Talleres: “Estamos ahí todavía. Otro punto que he hablado con los medios de comunicación es que mientras no haya una comunicación concreta y que sea una información del club más institucional, pues hay que estar con esto, con rumores, hay noticias, hay comentarios y estamos tratando de cerrar el plantel”, indicó.