Jaime Lozano, presentado como DT de México: No vamos a salir a defender, eso no va con nuestro ADN

En el marco de la presentación del proyecto 2026-2030 de la Selección Mexicana en todas sus ramas, Jaime Lozano, técnico de la mayor, habló largo y tendido de lo que pretende en su gestión, las metas a cumplirse y lo que le han pedido los directivos para cambiarle la cara al balompié nacional.

En una larga tarde en el CAR, Jimmy cerró el evento, primero agradeciendo la oportunidad de tomar el primer equipo, después de la Copa Oro a donde solo fue como interino y dijo siempre estar disponible para ayudar al Tricolor.

“Es un privilegio estar aquí. Vestir la camiseta de la Selección Nacional es lo más bonito que te puede pasar. Siempre que me necesite la selección voy a estar disponible”.

En el mismo evento, Duilio Davino e Ivar Sisniega, hablaron si tapujos de los primeros objetivos de esta nueva era. El primero, llegar a Semifinales de Copa América el próximo año en Estados Unidos y el Director Deportivo fue más allá y hasta se aventuró a decir que Semifinales del Mundial 2026.

JIMMY, VALIENTE CON SU SELECCIÓN

Jaime priorizó el trabajo con el jugador, pero no solo cuando lo tengan disponible en el CAR, sino estar más cercano con él, dentro y fuera de la cancha. Trabajar en lo futbolístico, pero también en otras áreas como lo mental, lo familiar y que se sienta a gusto de venir a jugar con el cuadro nacional.

“Trabajar los 365 días. Si solo trabajamos cuando tenemos al jugador, no se avanza mucho,. Ya veremos las formas para no interferir con los clubes, para que el tiempo que esté aquí, lo aprovechemos al máximo. Nosotros como gente de futbol, tenemos ciertas creencias que nos hacen pensar que los que no vienen del futbol no aportan mucho, pero para eso está, para buscar entrenar y trabajar dentro y fuera de la cancha como lo hacen las potencias mundiales”.

Sobre las formas de juego, Lozano fue claro. No importa el rival, el ADN de México es salir a dar la cara a todos los partidos, siendo protagonistas y yendo de tú a tú.

“La Selección debe de salir a competir contra cualquier rival, que busque tener el protagonismo del partido. Con y sin balón, pero ir con la mentalidad de cada partido de que vamos a ir a ganar. Salir a defendernos a no perder no va con el mexicano. Yo lo creo así y así intentaremos trabajar”.

Antes de terminar, soltó la bomba de la tarde: Ya hablaron con Julián Quiñones y sí, el delantero del América va a jugar con México, aunque aún faltan un par de detalles por cuadrar

“Lo hemos hablado ya mucho. Julián es mexicano, él quiere jugar para México. Se siente identificado con nosotros y si él quiere y cuando sea convocado lo demuestra ¿Por qué no?. Se ha puesto de moda, pero lleva varios años jugando en un nivel espectacular. Falta la carta de naturalización y el cambio con FIFA y solo es cuestión de tiempo para que pueda ser elegido”., Comentaron en conjunto el entrenador nacional y Duilio Davino.

